Легендарный Крис Норман выступит с юбилейным концертом в Минске

Музыкант прославился в 70-е годы как вокалист группы Smokie. Песни коллектива мгновенно стали популярны не только в родной Англии, но в США и Европе. В то время практически каждая композиция группы приобретала статус международного хита. Пика своей популярности Smokie достигли в 1978 году, когда вышел их знаменитый диск The Mоntrеux Album, в этом же году Норман впервые попробовал себя в сольном выступлении, спев дуэтом с Сьюзи Кватро.

Крис Норман признает, что своей популярностью он в большей степени обязан отцу. Когда вокалисту исполнилось 7 лет, папа подарил ему первую гитару. В тот период в сердцах и умах подростков звучал рок-н-ролл, и Крис, как и многие, был увлечен этим направлением. Его кумирами были Элвис Пресли, Литл Ричард и Лонни Донеган.

После головокружительной карьеры в Smokie вокалист начал выступать как сольный исполнитель. Первый же хит Нормана Midnight Lady побил все предыдущие достижения, шесть недель оставаясь на первом месте в европейских чартах, а тираж продаж составил только в одной Германии более миллиона дисков. Последний альбом легендарного рок-музыканта Don't Knock The Rock вышел в сентябре 2017 года, а всего на счету Криса Нормана более 20 сольных альбомов.

Став кумиром для нескольких поколений слушателей и одним из самых постоянных участников различных хит-парадов, Крис Норман, несмотря на плотный концертный график, не забывает и о поклонниках. В социальных сетях исполнитель регулярно выкладывает фотографии с концертов, а также делится с подписчиками событиями, происходящими в его жизни.

Будущий концерт в Большом зале Дворца Республики, безусловно, уникальное и долгожданное событие, в программу которого войдут как популярные, так и новые хиты.

20 апреля, 19:00

Дворец Республики (Большой зал)

Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство.