Лида стала культурной столицей Беларуси

21 февраля, Лида /Корр. БЕЛТА/. Торжественный концерт на сцене Дворца культуры в Лиде дал старт республиканской акции "Культурная столица Беларуси - 2020", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время концерта были представлены разные эпизоды истории города. Торжественную программу предваряла выставка культурных особенностей и достижений Лиды. Она объединила прошлое и настоящее города, предложив гостям интерактивное путешествие по одной из его старейших улиц.

Первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская, председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, директор Гродненского филиала РУП "Белпочта" Андрей Анисимов

Также к празднику был выпущен конверт с оригинальной маркой "Лида - культурная столица Беларуси - 2020", на котором изображены достопримечательности города. Сегодня состоялось памятное гашение марки специальным тематическим штемпелем.

Лида стала 11-м городом, получившим престижный статус.

Во время концерта

"Было несколько претендентов на звание культурной столицы. Но Лида презентовала наиболее интересную программу, высока была заинтересованность в том, чтобы провести акцию, со стороны местных и областных властей", - отметила во время церемонии открытия акции первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская. Лида сегодня входит в безвизовую зону, но очень важно, чтобы культурная столица стала привлекательной и для отечественных туристов.

Первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская вручила председателю Лидского райисполкома Сергею Ложечнику символ акции и сертификат "Лида — культурная столица Беларуси 2020"

Председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник

Во время концерта

Наталья Карчевская вручила председателю Лидского райисполкома Сергею Ложечнику символ акции и сертификат "Лида - культурная столица Беларуси - 2020".

"Это почетный и очень ответственный статус. Календарь культурных событий на этот год насыщенный. Мы стремились, чтобы каждое мероприятие было прежде всего интересно горожанам и гостям города", - рассказал Сергей Ложечник. Он подчеркнул: в этом году в Лиде запланировано более 3 тыс. мероприятий международного, республиканского и местного масштабов.

График больших сцен Лиды расписан до ноября. Концерты, выставки, мастер-классы, пленэры особенно в теплое года будут проходить практически постоянно. Среди самых ярких событий - финальный тур национального отбора на международные конкурсы "Славянского базара в Витебске", а также традиционные состязания юных исполнителей, ставшие одним из культурных брендов района.

С мая по сентябрь будет работать культурно-туристический проект "Замковый гостинец". Каждую субботу и воскресенье территория вокруг Лидского замка будет превращаться в праздничную площадку с ремесленными рядами, мастер-классами, концертами, играми, театральными выступлениями. К слову, в этом году планируется открытие обновленной юго-западной башни замка, где появится и новая музейная экспозиция. Башня названа именем Гедимина.

В сентябре традиционно Лида соберет десятки тысяч гостей на День города, фестиваль хмеля, солода и воды с масштабным опен-эйром, а также зрелищный рыцарский турнир. В этом году город помимо байк-слета Лида примет и необычный автофестиваль. Запланирована и международная выставка "Арт-Экспо" с участием представителей стран СНГ.-0-

Фото Леонида Щеглова