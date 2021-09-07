Линогравюры Дмитрия Чака по мотивам "Братьев Карамазовых" представят на выставке в Гомеле

7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставку графики Дмитрия Чака по мотивам романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" представят в Гомеле в музее автографа Центральной городской библиотеки имени А.И. Герцена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в сети публичных библиотек Гомеля.

Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Зрители увидят работы, выполненные в технике линогравюры с подкраской черной акварелью. "Идея о создании литературной портретной галереи родилась у автора в 2017 году. Выбор пал на героев романа "Братья Карамазовы". Стоит отметить, что в своих работах художник отступает от канонов классической иллюстрации", - рассказали в библиотеке.

Выставка будет интересна как любителям графики и живописи, так и поклонникам творчества мастера психологической прозы. "Тонкий психологизм - то, что объединяет образы художника и писателя", - отметили организаторы.

Дмитрий Чак родился в 1967 году в Гомеле. С 6-летнего возраста начал обучаться в народной студии изобразительного искусства. Окончил Гомельскую детскую школу искусств, Минское художественное училище имени А.К. Глебова. В 1987 году судьба свела Дмитрия с художником-педагогом из Минска Виталием Чернобрисовым. С 1991 года Дмитрий Чак преподает в Ереминской детской школе искусств.

Выставка графики в библиотеке продлится с 7 сентября до 6 октября. Вход свободный.-0-