Литературная встреча в Доме дружбы была посвящена творчеству Роберта Бернса

21 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Литературная встреча, посвященная творчеству шотландского поэта Роберта Бернса, состоялась в Доме дружбы, сообщает БЕЛТА.

Встреча проходила в основном на английском языке, и главными гостями на ней была молодежь. Школьники и студенты были не только в зрительном зале, но и на сцене - они читали стихи известного поэта, рассказывали о его творчестве. Как отметила ведущая вечера ответственный секретарь общества "Беларусь-Великобритания" Анастасия Чернявская, произведения Роберта Бернса занимают особое место в английской литературе XVIII века.

Он родился в семье бедного крестьянина в деревне Аллоуэй в окрестностях шотландского города Эйр. С детских лет будущего поэта волновала народная песня, шотландские народные баллады будоражили его поэтическую натуру. Ему пришлись по нраву песни, в которых изображались чувства и переживания таких же простых людей, как он. Центральным лирическим героем песен Бернса стал простой труженик с будничными заботами и радостями.

Поэт был убежден, что именно простой народ это основа нации. Стихи Роберта Бернса отличаются исключительной выразительностью и простотой, в чем еще раз смогли убедиться участники вечера. Образы, отраженные в его произведениях, всегда конкретны, а тон повествования очень задушевный. Стихи, написанные в основном на популярные народные мелодии, стали настоящим народным достоянием. Лирика Бернса понятна русскоязычному читателю во многом благодаря прекрасным переводам Сергея Маршака.

Школьники и студенты по итогам литературной встречи поделились своими впечатлениями от услышанных произведений, подчеркнув, что поэтическое слово Бернса является очень образным и ярким.-0-