Литературные состязания, мастер-классы и презентации - "Славянская лира" пройдет в Минске

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестой международный литературный фестиваль "Славянская лира - 2019" пройдет в Республиканском центре национальных культур и Доме Москвы в Минске с 30 мая по 2 июня, сообщил БЕЛТА председатель оргкомитета Олег Зайцев.

"Республиканский центр национальных культур и Дом Москвы в Минске превратятся в средоточие искрометной поэзии и жизнеутверждающей прозы, размышляющей драматургии и философствующего перевода, - сказал Олег Зайцев. - Участники и гости фестивального действа окунутся в атмосферу литературных состязаний, мастер-классов, авторских вечеров и презентаций, научно-просветительских конференции и круглого стола. А главное - поэтических марафонов".

Для участников фестиваля подготовлена насыщенная программа. Она включает состязания финалистов открытого заочного конкурса по номинациям "Поэзия. Свободная тематика", "Малая проза", "Драматургия", "Художественный перевод", "Поэзия. Гражданская лирика", а также "Турнир поэтов". Один из дней будет наполовину отдан под литературную научно-практическую конференцию "Русский слог на рубеже тысячелетий" (1985-2019 годы). Немало внимания современному литературному процессу будет уделено и во время круглого стола "Контрафакт, самиздат и другие "маркеры" литературного моветона".

На полях форума запланированы творческие вечера членов жюри и почетных гостей, в том числе заслуженного деятеля культуры России Юрия Коноплянникова, поэта и художественного критика Григория Певцова из Москвы, профессора искусствоведения, заслуженного деятеля культуры Польши Кшиштофа Шатравски, поэтессы и литературного критика Людмилы Вязмитиновой из Москвы, драматурга и киносценариста Мартина Динкова из Франции и многих других.

Часть выступлений пройдет в выездном режиме в ведущих вузах Минска. Завершится мероприятие церемонией награждения победителей конкурса "Славянская лира" и гала-концертом.

В настоящее время свое участие в форуме подтвердили члены жюри и конкурсанты из Болгарии, Израиля, Казахстана, Польши, России, США, Украины. Ожидается, что участие в акциях фестиваля примут не менее четырехсот писателей и любителей современной литературы.

Организатором форума выступает Белорусский литературный союз "Полоцкая ветвь", соорганизаторами - представительство Московского центра международного сотрудничества в Беларуси (Дом Москвы в Минске), представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в Беларуси. Форум проходит при поддержке посольства России в Беларуси.-0-