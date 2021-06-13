Литературный альманах произведений белорусских и казахских писателей презентуют в НББ

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация литературно-художественного альманаха "Казахстан - Беларусь" и встреча писателей двух стран состоятся 14 июня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Мероприятия пройдут в офлайн-режиме. "Из зала Национальной академической библиотеки Казахстана в Нур-Султане будет вестись трансляция презентации альманаха, а также пройдут встречи писателей в онлайн-формате на платформе Zoom. Подключение обеспечит участие представителей писательского сообщества и заинтересованных специалистов библиотечных организаций двух стран", - рассказали в НББ.

Литературный сборник издан при содействии посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь в преддверии 30-летия обретения странами независимости. "Особенность издания в том, что материалы представлены на белорусском, казахском и русском языках. Альманах отражает многолетнее межгосударственное, литературное и культурное сотрудничество суверенных Беларуси и Казахстана во всех аспектах историко-культурной преемственности. Его разделы переводов, прозы и поэзии содержат тексты белорусских и казахских авторов - Абая Кунанбаева, Янки Купалы, Владимира Короткевича, Олжаса Сулейменова, Николая Метлицкого, Мурата Ауэзова, Нурлана Оразалина, Алеся Карлюкевича, Валерия Михайлова, Бахытжана Канапьянова, Галыма Жайлыбая, Любови Шашковой, Светланы Ананьевой, Алеся Бадака", - подчеркнули в библиотеке.

Сборник содержит произведения почти 70 авторов двух стран.

Организаторы мероприятий - посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь и Национальная библиотека Беларуси.-0-