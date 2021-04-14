14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературный музей Богдановича реализует несколько международных проектов, сказал сегодня журналистам заведующий филиалом "Литературный музей Максима Богдановича" Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Барановский на пресс-конференции в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно совместно с Институтом мировой литературы имени А.М. Горького и при поддержке Союзного государства мы выпустили книгу "М. Горький и А. Богданович: дружба, рожденная на берегах Волги". Очень приятно, что наши инициативы поддерживаются на таком уровне, - подчеркнул заведующий. - Кроме того, мы активно работаем над выставками. В этом году мы представили у себя вместе с коллегами из Государственного музея-квартиры А.М. Горького в Нижнем Новгороде международный проект "Новые горизонты", где демонстрировались книги с автографами российского писателя и его жены Екатерины Адаму Богдановичу и вещи из наших фондов".

Кроме постоянных экспозиций музей предлагает желающим посетить передвижные. "Они сейчас пользуются довольно большим спросом. В этом году мы представили такую выставку в Центральной научной библиотеке НАН и Театре юного зрителя, также она попутешествует по библиотекам Минска", - продолжил заведующий.

Он отметил, что музей реализует не только просветительские, развлекательные, издательские проекты, но и научные. Например, в ноябре планируется провести Международную научно-практическую конференцию, где ученые смогут проявить себя.

В этом году Литературный музей Максима Богдановича отмечает 40-летие с момента своего создания. "Сейчас у нас представлена выставка "40/40", которая рассказывает о юбилее нашего учреждения. Мы отобрали за каждый год существования музея по одному предмету, таким образом желая проиллюстрировать историю пополнения фондов и через эти предметы рассказать о фондосоздателях и людях, которые приложили много усилий для того, чтобы такое учреждение было. Ведь музей - это не только экспонаты, но и люди, которые сохраняют и чествуют память наших выдающихся деятелей", - отметил Михаил Барановский.

"Юбилей - это хороший повод, чтобы подвести итоги, а также наметить планы и проекты, которые будем делать в будущем. Этот год мы начали книжными новинками, которые являются результатом работы музейных сотрудников за достаточно долгий период. Среди этих изданий - каталог автографов Максима Богдановича, где собраны все известные на сегодня автографы поэта. Работа нам этим собранием велась не один год и очень приятно, что у нас теперь есть такое издание, которое, кстати, доступно в электронном варианте на сайте Государственного музея истории белорусской литературы", - добавил заведующий.

Музей продолжил серию книг, которая была начата еще в 1990-х годах. "Это издание "Архіўныя матэрыялы да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча". В нем собрано эпистолярное наследие ближайшего окружения, родственников литератора. Через эти переписки мы узнаем много интересного о внутренней жизни семьи и самом поэте, где он периодически упоминается, получает ту или иную характеристику, или просто какие-то бытовые подробности его жизни. Оно также доступно в электронном варианте", - продолжил Михаил Барановский.

Заведующий анонсировал, что в конце года откроется еще одна выставка. "Мы надеемся собрать вещи, находящиеся у наших коллег, потому что не все из материального наследия Максима Богдановича попало в наш музей. Надеюсь, что кое-что, чего минчане не видели ранее, можно будет увидеть в экспозиции", - сказал он.

Музей также ведет инклюзивные проекты. "В прошлом году у нас прошла выставка "Паэзія кропак... Багдановіч" Василия Зенько. Он работает в интересной технике, дающей возможность людям с ограничениями по зрению прочитать стихи Максима Богдановича через фактуру, художественную технику, в которой выполнены работы, почувствовать образность поэта. Эти работы будут представлены на выставках в регионах, в ближайшее время в Березе. В Минске мы организуем несколько выставок в специализированных учреждениях, потому что доступность некоторых культурных инициатив для таких людей ограничена. Мы решили сделать шаг навстречу и отвезти эти работы непосредственно к ним. В целом мы проведем несколько подобных инициатив во время акции "Богданович для всех", - заключил Михаил Барановский.-0-