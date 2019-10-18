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18 октября 2019, 17:18

"Лявониха" с трещотками и сверкающая вышиванка: чем удивят белоруски на конкурсах красоты

Анастасия Лавринчук
Анастасия Лавринчук

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титулованные красавицы, участницы "Мисс Беларусь-2018" готовятся представить нашу страну на международных конкурсах "Мисс мира-2019", "Мисс интернешнл-2019", "Мисс супранешнл-2019". Сегодня в Национальной школе красоты девушки презентовали наряды, в которых будут выходить на подиум во время соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.

Студентка Института бизнеса БГУ, вторая вице-мисс Беларусь-2018 Анастасия Лавринчук узнала о своем участии в конкурсе "Мисс мира-2019" почти год назад. Весной начала брать уроки английского языка, дефиле, а в сентябре стартовал ежедневный интенсив - уроки красоты и стиля с раннего утра и едва ли не до поздней ночи. По словам Анастасии Лавринчук, один из самых интересных этапов подготовки - танцевальные репетиции. "Приоткрою завесу тайны: буду исполнять "Лявониху" с трещотками, а на конкурс талантов готовим танец с саблями", - поделилась девушка. При этом большое внимание уделяется народному костюму. За основу цветовой гаммы взяли красный, соответствующий белорусской символике, юбку и блузу вышили цветами на манер костюмов жителей Полесья. "Хотели отойти от стереотипа вышиванки, характерной для традиционной одежды Минщины и Витебщины", - пояснили дизайнеры. К костюму добавили много страз и блеска, чтобы сделать ярким и запоминающимся. Образ завершит необычный головной убор в виде венка с цветами и искусственными капельками росы.

Удивлять нарядами белорусские красавицы будут не только на подиуме. Девушки должны выглядеть сногсшибательно и во время завтраков, встреч, прогулок. Анастасия Лавринчук уже сбилась со счета, сколько же платьев увезет с собой на конкурс. Пока намечено около 35, но это далеко не конечная цифра.

Конкурсантка признается: своих соперниц знает в лицо, следит за ними в Instagram. "Подготовка очень сильная. Девочки чувствуют, что если вложить душу, можно достичь желаемого результата. Поэтому нет времени для отдыха. В таком темпе пока стресс не ощущается, кажется, начну волноваться, когда буду стоять уже в аэропорту и понимать, что дальше лечу сама, никого нет рядом с белорусской стороны - ни визажиста, ни помощника, ни ассистента", - говорит Анастасия Лавринчук.

"Организаторы заявляют, что Мисс мира - это больше не королева красоты, а посланница добра. Очень большое внимание уделяется благотворительным проектам. Судьи обращают внимание на то, какими важными для общества делами занималась девушка, какая у нее цель в жизни", - обращает внимание конкурсантка. О благотворительности она знает не понаслышке. Около 2,5 года назад ее родители удочерили девочку, помощь детям в интернатах стала семейным делом. Идею поддержки семей усыновителей конкурсантка положила в основу своего социального проекта, который будет представлен на соревновании. "На собственном примере убедились, что у таких семей бывают проблемы. Моя инициатива направлена на поддержку и детей, и их приемных родителей", - говорит Анастасия Лавринчук.

Девушка не намерена связывать будущее с индустрией красоты. Считает, что такой вид деятельности очень краткосрочный. Она планирует получить второе высшее образование в психологии. "Свой проект в поддержку детей-сирот не собираюсь забрасывать после конкурса. Это то, что хочется развивать дальше", - признается Анастасия Лавринчук.

Сегодня стало известно имя девушки, которая представит Беларусь на конкурсе "Мисс супранешнл-2019" в декабре в Крыница-Здруй. Бороться за титул будет "Мисс фото" конкурса "Мисс Беларусь-2018" Каролина Борисевич. "Мисс супранешнл-2019" - это главным образом соревнование фотомоделей, где нужно уметь позировать перед камерой. Каролина Борисевич с 14 лет работает моделью, теперь она еще и юрист в строительной компании, учится в магистратуре.

Подготовку к конкурсу она начала недавно, но уже успела разработать совместно с мамой национальный костюм, в котором выйдет на подиум. Любимое увлечение девушки - создание дизайнерских нарядов: в ее гардеробе часто можно увидеть вещи, сшитые по собственным эскизам. Каролина Борисевич любит изучать иностранные языки, путешествовать. Считает, что ее отличают постоянный позитив и умение относится ко всему легко. "Почти вся моя жизнь неразрывно связана с бьюти-индустрией, думаю, это продлится еще много лет. Что касается конкурса, все хотят выступить достойно, получить титул, поскольку каждая участница - это олицетворение своей страны. Поэтому еду представлять не себя, а в первую очередь Беларусь. Настроена на успех", - резюмирует девушка.

Бороться за победу в конкурсе "Мисс интернешнл-2019" в Токио будет Мария Первий - обладательница титула "Мисс зрительских симпатий" на конкурсе "Мисс Беларусь-2018". Девушка вместе с дизайнерами подготовила наряды, берет уроки по стилю, дефиле. Презентовать свои наряды во время показа она не смогла по состоянию здоровья.-0-

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