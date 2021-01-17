ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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12:22
В Гродно снизят курортный сбор
Регионы
11:57
В Стародорожском районе при пожаре погиб семилетний мальчик
Происшествия
11:36
В России за сутки COVID-19 подтвердили у 23 586 человек
В мире
11:28
РЕПОРТАЖ: Хочешь быть моржом - закаляйся!
Регионы
11:23
Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 января из-за морозов
Общество
11:12
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут "Зелену Гуру" в Единой лиге ВТБ
Спорт
10:51
СК ищет укравшую из магазина пуховик женщину
Происшествия
10:46
Минздрав определил максимумы наркотических средств для легального изготовления и хранения юрлицами
Общество
10:30
Правительство назначило представителей государства в органах управления предприятий
Экономика
10:10
Совмин утвердил план работы на I полугодие
Экономика
09:52
Число жертв землетрясений в Индонезии выросло до 56
В мире
09:41
ФБР расследует версию о финансировании из-за рубежа участников штурма Капитолия
В мире
09:29
Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил первую шайбу в НХЛ
Спорт
09:12
Отец и дочь погибли на пожаре в Островецком районе
Происшествия
09:00
Картина дня: президентский прием, советы Нацбанка и вакцинация медиков
Общество
00:57
Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать клубы горячих облаков
В мире
00:26
Шведские гандболисты одержали вторую победу на чемпионате мира в Египте
Спорт
00:17
Более 688 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки
В мире
16.01.21
16.01.21
23:51
В аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за бесхозного багажа задержаны два человека
В мире
16.01.21
23:16
В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину с оружием
В мире
16.01.21
22:39
В Шереметьево приземлился самолет с поврежденным шасси
В мире
16.01.21
22:05
Народная артистка Беларуси Нина Шарубина провела экскурсию по фотовыставке о своем творчестве
Культура
16.01.21
21:59
Тройное ДТП произошло на внутреннем кольце МКАД
Происшествия
16.01.21
21:48
Шансы заразиться COVID-19 на улице невелики - эпидемиологи
В мире
16.01.21
21:44
Гандболисты России победили словенцев на чемпионате мира в Египте
Спорт
16.01.21
21:37
В заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных журавлей
В мире
16.01.21
21:33
В Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса
В мире
16.01.21
21:25
Волейболистки "Жемчужины Полесья" обыграли "Коммунальник-ГрГУ" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
16.01.21
21:13
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
Экономика
16.01.21
21:06
Минчанин приговорен к 3 годам колонии за порчу имущества и насилие над сотрудником милиции
Происшествия
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17 января 2021, 10:09
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Новости рубрики Культура
Народная артистка Беларуси Нина Шарубина провела экскурсию по фотовыставке о своем творчестве
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