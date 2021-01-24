ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
12:12
Почти 50 домов в Климовичах были без воды из-за аварии
Происшествия
12:04
В России за сутки выявили 21 127 заразившихся COVID-19
В мире
11:53
В Бобруйске частично обрушился карниз жилого дома
Происшествия
11:44
Три человека пострадали при пожарах в Гомельской области
Происшествия
11:35
В Португалии проходят президентские выборы
В мире
11:26
В знак протеста против локдауна в Чехии открылись десятки ресторанов
В мире
11:04
В Пуховичском районе из-за неисправности оборудования без газа были 33 дома
Происшествия
10:57
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Египте
В мире
10:48
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора в главном бою турнира по смешанным единоборствам
Спорт
10:39
Семилетняя девочка пострадала от падения наледи с крыши здания в Минске
Происшествия
10:25
Волейболистки "Минчанки" обыграли "Липецк" в матче российской суперлиги
Спорт
10:09
В Борисовском районе автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину
Происшествия
09:56
В Чили из-за угрозы цунами с антарктических баз эвакуированы более 160 человек
В мире
09:45
"Цмокi-Мiнск" примут "Калев" в матче Единой лиги ВТБ
Спорт
09:34
Завершено расследование дела в отношении активного участника массовых беспорядков в Минске
Происшествия
09:23
На ЧМ по гандболу определились первые участники 1/4 финала
Спорт
09:10
В Волковыске при пожаре в жилом доме пострадал мужчина
Происшествия
00:56
В Берлине на карантин закрыли клинику, в которую поступили пациенты с "британским" штаммом коронавируса
В мире
00:12
В Испании произошло землетрясение магнитудой 4,4
В мире
23.01.21
23.01.21
23:35
В ДТП с туристическим автобусом в США один человек погиб и 40 пострадали
В мире
23.01.21
22:57
США выделят $4 млрд трем странам Центральной Америки для сокращения миграционных потоков
В мире
23.01.21
22:19
В Норвегии вводят строгий карантин из-за "британского" штамма коронавируса
В мире
23.01.21
21:54
Белоруска Марина Зуева заняла 6-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене
Спорт
23.01.21
21:45
Венгры и испанцы вышли в 1/4 финала гандбольного ЧМ в Египте
Спорт
23.01.21
21:05
Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Западный Буг" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
23.01.21
20:53
При взрыве в Нигерии погибли 30 человек
В мире
23.01.21
20:14
Белорусский фристайлист Максим Густик занял 4-е место на этапе Кубка мира в Москве
Спорт
23.01.21
20:07
Более 600 человек задержаны за участие в несанкционированной акции в Москве
В мире
23.01.21
20:02
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 6-е место на этапе КМ в Москве
Спорт
23.01.21
19:59
Испанские гандболисты выиграли у команды Уругвая на чемпионате мира в Египте
Спорт
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24 января 2021, 09:58
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