ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
10:17
Гусаков о передовых позициях белорусской науки и важных для страны проектах
Общество
10:05
В бюджете Минска на этот год предусмотрен Br1 млн для развития предпринимательства
Регионы
09:56
Чемпион и призеры определятся на гандбольном чемпионате мира
Спорт
09:36
В нескольких домах Молодечно из-за порыва трубопровода не было холодной воды
Регионы
09:27
В Орше при пожаре в частном доме погиб мужчина, его жена с ожогами госпитализирована
Происшествия
09:21
Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне
Спорт
09:18
В Минске при пожаре в хозпостройке погиб сын владельца
Происшествия
09:14
Говорцова и Якшич проиграли в финале теннисного турнира в США
Спорт
09:12
31 января – День без интернета в архивных фотографиях БЕЛТА
Общество
09:08
Три человека пострадали в ДТП на МКАД, виновник скрылся
Происшествия
09:05
Повышение БПМ, пенсий и пособий на детей: изменения с 1 февраля
Общество
09:00
Лукашенко: белорусские ученые помогают выстраивать интеллектуальную экономику будущего
Президент
00:23
В Париже полиция применила водометы против участников акции протеста
В мире
30.01.21
30.01.21
23:38
Более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки
В мире
30.01.21
23:07
Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли обуховский "Легион" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
30.01.21
22:43
Белоруска Анна Нифонтова заняла шестое место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене
Спорт
30.01.21
22:29
В Великобритании 70-метровому геоглифу пририсовали медицинскую маску
В мире
30.01.21
21:55
Волейболистки "Минчанки" уступили "Тулице" в матче российской суперлиги
Спорт
30.01.21
21:20
Хоккеисты минской "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
30.01.21
20:56
В Хорватии мужчина убил четырех человек - его разыскивает полиция
В мире
30.01.21
20:06
Белорус Макар Митрофанов занял четвертое место на этапе КМ по лыжной акробатике в "Раубичах"
Спорт
30.01.21
19:58
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе КМ в "Раубичах"
Спорт
30.01.21
19:46
Канада ужесточила правила въезда в страну
В мире
30.01.21
18:59
Белорус Макар Митрофанов квалифицировался в финал КМ по лыжной акробатике в "Раубичах"
Спорт
30.01.21
18:51
В Испании против антиковидных ограничений протестуют работники ресторанов и отелей
В мире
30.01.21
18:04
Две белорусские фристайлистки преодолели квалификацию на этапе КМ в "Раубичах"
Спорт
30.01.21
17:58
В Беларуси разработали персональный рециркулятор для обеззараживания воздуха
Технологии
30.01.21
17:47
Сообщение о минировании метро, вокзала и торговых центров в Минске не подтвердилось
Регионы
30.01.21
17:44
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
Спорт
30.01.21
17:39
БЖД за пять лет увеличила грузооборот на 4%
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31 января 2021, 10:04
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