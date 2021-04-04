ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:22
Вакцинированные от COVID-19 жители Германии получат привилегии
В мире
13:14
В США остановят производство вакцины AstraZeneca
В мире
13:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1239 пациентов с COVID-19, выписаны 1384
Общество
12:44
В Китае 12 человек погибли в результате крушения судна
В мире
12:25
При пожаре в Витебском районе подростки спасли мужчину
Происшествия
12:09
В Канаде число инфицированных COVID-19 приближается к 1 млн
В мире
12:04
В Минске легковушка сбила велосипедиста
Происшествия
11:50
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил стoлб пепла
В мире
11:31
За сутки в России выявили 8 817 случаев заражения COVID-19
В мире
11:29
В Индонезии из-за наводнений и оползней погибли 20 человек
В мире
11:11
Усиление ветра ожидается в отдельных районах Беларуси днем 5 апреля
Общество
11:03
В Болгарии стартовали парламентские выборы
В мире
11:00
Реквизит, костюмы и афиши спектаклей разных лет ТЮЗа представят на выставке в Минске
Афиша
10:40
В Румынии прошли акции протеста против ограничительных мер из-за COVID-19
В мире
10:14
В Гомеле при строительных работах мужчину засыпало грунтом
Происшествия
10:08
На участках пр.Независимости сегодня будут наносить дорожную разметку
Регионы
10:04
БРСМ вручил интернет-премию IT Youth
Общество
09:49
В Минске установлены мобильные датчики скорости на 7 участках
Регионы
09:42
В Славгородском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
Происшествия
09:11
Мини-ярмарка вакансий пройдет 6 апреля в БГУ
Регионы
09:03
Воронюк: белорусы должны более деликатно относиться к размещенной в интернете информации
Общество
09:00
Католики празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху
Общество
09:00
Лукашенко: радость Пасхи является точкой отсчета для единения ради мира и согласия в обществе
Президент
00:59
Не менее пяти человек ранены в результате стрельбы в Алабаме
В мире
00:43
ФОТОФАКТ: Юбилейный сезон Belarus Fashion Week стартовал в Минске
Культура
03.04.21
03.04.21
23:59
Спортсмены Минской области выиграли командное первенство на турнире "Смелый шаг"
Спорт
03.04.21
23:24
В Штутгарте проходят акции протеста против мер из-за COVID-19
В мире
03.04.21
22:59
ФОТОФАКТ: Католики встречают Светлое Христово Воскресение - Пасху
Регионы
03.04.21
22:30
В Минске легковушка сбила 7-летнего ребенка
В мире
03.04.21
22:05
Стали известны медалисты российской волейбольной суперлиги среди женских команд
Спорт
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04 апреля 2021, 09:59
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