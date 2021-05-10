ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 10 мая 2021
Минск
+18°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
3.0615
USD
2.5354
100 RUB
3.4206
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
13:11
Франсис Паре стал хоккеистом омского "Авангарда"
Спорт
13:09
Мероприятия по случаю Дня Победы в Беларуси прошли без происшествий - МВД
Общество
13:01
Визит Томаса Баха в Японию перенесен
В мире
12:52
В Чехии отныне респираторы на улице требуют только в местах скопления людей
В мире
12:44
ФОТОФАКТ: Велопробег "Дорога Памяти" стартовал в Национальном парке "Беловежская пуща"
Регионы
12:36
Выставка в Большом театре создает цветовое настроение перед концертом - Шарангович
Культура
12:18
Белорусские легкоатлеты выиграли 11 медалей на Кубке Европы по метаниям в Хорватии
Спорт
12:00
За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 568
Общество
11:40
Четыре медали выиграли белорусские грации на этапе КМ по художественной гимнастике
Спорт
11:31
В Городокском районе в ДТП погиб велосипедист и пострадал малолетний ребенок
Происшествия
11:23
За сутки в России выявили 8465 заразившихся коронавирусом
В мире
11:13
МВД проводит декаду кибербезопасности
Общество
10:45
За прошедшие сутки в Беларуси из-за пожаров погибли три человека
Происшествия
10:38
Общество Красного Креста Китая выделит $1 млн Индии для борьбы с коронавирусом
В мире
10:25
Пять человек пострадали при нападении в супермаркете в Новой Зеландии
В мире
10:18
До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 мая
Общество
10:14
При пожаре в Могилеве спасен пенсионер
Происшествия
10:04
Арина Соболенко поднялась на четвертое место в рейтинге WTA
Спорт
09:54
В Минске при пожаре работники МЧС спасли женщину
Происшествия
09:13
Дорожную разметку сегодня будут наносить на двух участках в Минске
Регионы
09:06
Мобильные датчики скорости сегодня работают на одиннадцати участках Минска
Регионы
00:59
Не менее 12 человек пострадали при нападении неизвестных на западе Колумбии
В мире
00:09
Греция открыла пляжи для посещения на особых условиях
В мире
09.05.21
09.05.21
23:13
ФОТОФАКТ: Праздничный салют
Регионы
09.05.21
23:10
Празднование Дня Победы в Минске завершилось фейерверком
Регионы
09.05.21
22:50
Футболисты "Шахтера" обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси
Спорт
09.05.21
22:18
ФОТОФАКТ: Церковный хор спел для ветерана Великой Отечественной войны песни военных лет
Регионы
09.05.21
21:58
ФОТОФАКТ: Курган Славы в праздничной подсветке
Регионы
09.05.21
21:50
Более 786 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки
В мире
09.05.21
21:29
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, договорились о встрече в ближайшее время
Президент
Все новости
Все новости
Культура
10 мая 2021, 11:23
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Новости темы
"Лучшие фото БЕЛТА"
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА за неделю по адресу:
https://best-photo.belta.by/week30
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Культура
Выставка в Большом театре создает цветовое настроение перед концертом - Шарангович
Мотульский: история белорусских библиотек - свидетельство уничтожения фашистами нашей культуры
Выставку "Музеи - городу" презентовали в канун Дня Победы в южной казарме Брестской крепости
Посол Израиля: белорусский анимационный фильм "263 ночи" - уникальная и интересная работа
НАН проводит детский конкурс исполнителей белорусской сказки
Коласовский театр покажет премьеру с песнями о войне
Главное
Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, договорились о встрече в ближайшее время
За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 568
Топ-новости
Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы и тепло пообщался с ветеранами
ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь отпраздновала День Победы
ФОТОФАКТ: Курган Славы в праздничной подсветке
Арина Соболенко поднялась на четвертое место в рейтинге WTA
Вольфович рассказал о механизмах реализации декрета "О защите суверенитета и конституционного строя"
ФОТОФАКТ: Праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертнен"
Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память
Четыре медали выиграли белорусские грации на этапе КМ по художественной гимнастике
Мотульский: история белорусских библиотек - свидетельство уничтожения фашистами нашей культуры
Забота, уважение и помощь - ветеранам Гомельской области подарили праздник
Белорусские легкоатлеты выиграли 11 медалей на Кубке Европы по метаниям в Хорватии
Состояние Ромы Когодовского тяжелое, но врачи отметили небольшую положительную динамику
Продуктовый набор от сети "Евроопт" к 9 Мая вручен каждому ветерану страны
РЕПОРТАЖ о том, как судьба и смекалка сберегли сапера из Петриковского района
Белорусов всегда будет объединять благодарность ветеранам за их великий подвиг - Турчин
С нами интереснее
погода
тв программа
гороскоп
курсы
Темы
Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Год народного единства
Вступительная кампания - 2021
Репортаж БЕЛТА
Специальный репортаж
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.