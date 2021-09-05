ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
10:52
ГАИ 6-15 сентября проведет в Минске профилактические мероприятия "Такси"
Регионы
10:28
Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла грузинам во втором спарринге
Спорт
10:16
Минская Госавтоинспекция рассказала, где сегодня работают мобильные датчики контроля скорости
Регионы
09:52
Самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 прибыл в Беларусь
Общество
09:44
Жертвами стрельбы в Вашингтоне стали три человека
В мире
09:23
Футболисты Беларуси сыграют с командой Уэльса в квалификации ЧМ
Спорт
07:00
Лукашенко поздравил белорусских нефтяников с профессиональным праздником
Президент
07:00
Президенты Беларуси и Таджикистана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия дипотношений
Президент
00:54
Во Франции более 140 тыс. человек вышли на акции протеста против санитарных пропусков
В мире
00:13
Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Италии
В мире
04.09.21
04.09.21
23:41
Небольшой самолет потерпел крушение в Канаде - пострадали два человека
В мире
04.09.21
23:24
Волейболистки Италии победили Сербию в финале ЧЕ
Спорт
04.09.21
23:13
Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала US Open
Спорт
04.09.21
22:40
Белорусские спортсмены выиграли 11 наград во второй день Игр стран СНГ в Казани
Спорт
04.09.21
22:09
Волейболисты сборной Беларуси победили чехов в матче ЧЕ-2021
Спорт
04.09.21
21:58
В Мексиканском заливе обнаружено крупное нефтяное пятно
В мире
04.09.21
21:20
Делегация деловых кругов из Беларуси посещает Болгарию
Политика
04.09.21
21:10
Соседов об "X-Factor в Беларуси": в любой момент здесь может проявиться темная лошадка
Ссылки на БелТА Плюс
04.09.21
21:07
Россияне победили футболистов Кипра в квалификации чемпионата мира
Спорт
04.09.21
20:20
Ярославский "Локомотив" уступил петербургскому СКА в матче чемпионата КХЛ
Спорт
04.09.21
20:09
Гандболисты СКА и "Машеки" победили в матчах чемпионата Беларуси
Спорт
04.09.21
19:56
"Ничего лучшего пока в мире не видел". Эксперт о технологии белорусской ID-карты
Общество
04.09.21
19:37
"К сожалению, склад пустой". Замдиректора МТЗ о ситуации на предприятии
Общество
04.09.21
19:26
Более 5 тыс. человек эвакуировано в Китае из-за повреждения дамбы
В мире
04.09.21
19:13
Соломой по бумаге. Как белорусская рукодельница создает уникальные картины с 3D-эффектом
Ссылки на БелТА Плюс
04.09.21
18:46
Конфликт в квартире в Мозырском районе закончился тремя смертями
Происшествия
04.09.21
18:26
На чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту белорусская команда завоевала золото и два серебра
Спорт
04.09.21
18:14
Брестский "Строитель" выиграл Суперкубок Беларуси по хоккею на траве
Спорт
04.09.21
18:01
Жертвами крушения самолета в Чехии стали два человека
В мире
04.09.21
18:00
Футболисты Казахстана проиграли финнам в квалификации чемпионата мира
Спорт
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Культура
05 сентября 2021, 10:32
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