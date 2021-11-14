ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
10:14
Четыре человека погибли при крушении одномоторного пассажирского самолета в США
В мире
09:58
Мобильные датчики контроля скорости установят на 14 участках в Минске
Регионы
09:54
Белорусские кикбоксеры завоевали 10 наград на ЧЕ среди кадетов и юниоров в Черногории
Спорт
09:36
Российский политолог: Варшава заинтересована в привлечении сил НАТО к решению миграционного кризиса
Общество
09:16
Соболенко выиграла у Свентек на итоговом турнире WTA
Спорт
00:44
Футболисты Беларуси проиграли Уэльсу в квалификации чемпионата мира
Спорт
00:25
Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Бостону" в матче чемпионата НХЛ
Спорт
00:16
В Болгарии пройдут президентские и досрочные парламентские выборы
В мире
13.11.21
13.11.21
23:34
ФОТОФАКТ: Лагерь беженцев на белорусско-польской границе. Шестая ночь
Общество
13.11.21
23:30
Хоккеисты сборной Беларуси победили французов на турнире четырех наций в Словении
Спорт
13.11.21
22:49
Китай усилил меры профилактики COVID-19 в пунктах пересечения границы
В мире
13.11.21
22:10
Вспышка сальмонеллеза в Канаде: заболели около 50 человек
В мире
13.11.21
21:31
Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла первое место на турнире в Латвии
Спорт
13.11.21
21:01
В Италии прошли акции протеста против ковид-сертификатов
В мире
13.11.21
20:18
"Мешков Брест" не смог победить гандболистов СКА в матче чемпионата Беларуси
Спорт
13.11.21
20:10
Хоккеисты юниорской сборной Беларуси выиграли турнир четырех наций в Словакии
Спорт
13.11.21
19:58
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит открытый республиканский турнир по спортивным бальным танцам "GOMEL OPEN"
Регионы
13.11.21
19:10
ГПК: Польша продолжает нарушать договоренности по пропуску на свою территорию грузовиков
Общество
13.11.21
18:54
Белорусские специалисты-ортопеды оказали помощь мальчику без ног из лагеря беженцев
Общество
13.11.21
18:48
Замглавы МИД об "озабоченности" Байдена: очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию
Общество
13.11.21
18:32
Захарова о позиции Запада в отношении беженцев: грош цена всем документам и заявлениям о правах человека
Общество
13.11.21
18:30
О миграционном кризисе, отношениях с Россией и Западом, главной страховке от форс-мажора. Подробности резонансного интервью Лукашенко
Президент
13.11.21
18:07
"Цмокi-Мiнск" проиграли "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ
Спорт
13.11.21
18:03
Российский политолог: Польша идет по пути гибридной войны с Беларусью
Общество
13.11.21
17:56
В Дели закроют школы из-за опасного загрязнения воздуха
В мире
13.11.21
17:47
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
Технологии
13.11.21
17:42
Японский фигурист Сема Уно выиграл этап Гран-при в Токио
Спорт
13.11.21
17:39
Три большие палатки для обогрева и питания детей и женщин установили в лагере беженцев
Регионы
13.11.21
17:23
Четверо иностранных рабочих погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье
В мире
13.11.21
17:10
Команда Беларуси выиграла Кубок Президентского спортивного клуба
Спорт
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Культура
14 ноября 2021, 09:50
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