ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
13:06
Минобороны: на ж/д станцию "Полонка" прибыл эшелон с военнослужащими и техникой из России
Общество
12:56
Директор завода: на референдуме каждый должен воспользоваться правом высказать свою точку зрения
Общество
12:47
Из-за омикрона в Новой Зеландии объявили красный уровень тревоги
В мире
12:23
В Городке горела квартира: спасены четыре человека
Происшествия
12:14
Местами на дорогах 24 января сохранится гололедица
Общество
12:01
В России за сутки госпитализировали 6211 человек с коронавирусом
В мире
11:56
Депутат: от молодежи зависит, какие жизненные ценности станут ориентиром для будущего Беларуси
Общество
11:42
В Гродно мужчина получил ожоги при тушении пожара в хозпостройке
Происшествия
11:38
Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов
В мире
11:23
Самый высокий уровень биобезопасности: "Беларуськалий" прошел австралийский аудит
Экономика
11:14
Минское отделение БелТПП и Китайский комитет содействия торговле Гуанчжоу подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика
10:58
В Беларуси усовершенствован порядок инвентаризации и проверки характеристик недвижимости
Экономика
10:43
Аналитик о референдуме: мы переходим на этап укрепления суверенитета страны
Общество
10:34
В Финляндии начались первые региональные выборы
В мире
10:22
При пожарах в Гродненской и Брестской областях за сутки погибли 4 человека
Происшествия
10:14
Гандболисты Дании, Исландии и Черногории победили в матчах чемпионата Европы
Спорт
10:10
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе Китая
В мире
09:56
Водитель такси не справился с управлением и врезался в осветительную мачту
Происшествия
09:44
В Черном море на борту танкера с 700 т мазута произошел пожар
В мире
09:23
Мобильные датчики проконтролируют скорость в 12 местах Минска
Регионы
09:09
Виктория Азаренко завершила выступление на Australian Open, уступив в 1/8 финала
Спорт
00:52
Берлускони решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
В мире
00:14
Число жертв авиаударов по тюрьме в Йемене достигло 87
В мире
22.01.22
22.01.22
23:28
В Болгарии перевернулся микроавтобус - есть пострадавшие
В мире
22.01.22
22:46
ФОТОФАКТ: Заснеженный Минск зимним вечером
Регионы
22.01.22
22:18
В Пекине перед Олимпиадой 2 млн жителей пройдут тестирование на COVID-19
В мире
22.01.22
21:41
Сборная Грузии обыграла азербайджанцев на ЧЕ по мини-футболу
Спорт
22.01.22
21:11
В Торонто произошла стрельба - один человек погиб
В мире
22.01.22
20:32
"Минчанка" проиграла волейболисткам "Тулицы" в российской суперлиге
Спорт
22.01.22
20:23
Многотысячные демонстрации против ковид-паспортов прошли в Швеции
В мире
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23 января 2022, 10:05
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