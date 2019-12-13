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13 декабря 2019, 14:38

Лучшие страницы национальной литературы: 100-томный "Беларускі кнігазбор" презентовали в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный 100-томный проект "Беларускі кнігазбор", в который вошли лучшие произведения художественной литературы, литературоведения и истории, презентовали в Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта серия уникальна для белорусского книгоиздания. Мы работаем над ней уже 25 лет. Серия начиналась как инициатива творческих людей, и эта идея получила поддержку. Это были 1990-е годы, и мы возвращали наше литературное наследие, да и те писатели, которые раньше писали в стол, могли публиковаться. Первые тома сразу же получили хорошие отклики читателей, прессы и специалистов, в том числе за рубежом", - сказал директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси Иван Саверченко.

Каждому писателю, как правило, посвящался один том, при этом отбирались самые знаковые произведения. Первый том ("Ян Чачот. Выбраныя творы") был опубликован в 1996 году. Последний, сотый юбилейный том ("Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Выбраныя творы") вышел в свет в октябре 2019 года. "Символично, что юбилейный том посвящен Дунину-Марцинкевичу, так как он основоположник новой белорусской литературы", - отметил ученый.

"Беларускі кнігазбор" включает три серии: художественная литература, историко-литературные памятники и переводы зарубежной классики. "Горжусь тем, что мы издали книгу с произведениями Всеволода Игнатовского - первого президента Академии наук. У него есть работы по истории, публицистика, социально-философские статьи. Этот том мне особенно дорог", - признался Иван Саверченко.

Самой значимой является первая серия - художественная литература, включающая 77 томов. В них вошли классические произведения Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Кузьмы Чорного, Василя Быкова, Ивана Мележа, Владимира Короткевича. В культурное пространство возвращено и творческое наследие Максима и Гаврилы Горецких, Вацлава Ластовского, Владимира Жилки, Язепа Лесика и других репрессированных писателей.

Не остались без внимания и Франциск Скорина, Кирилл Туровский, Симеон Полоцкий, Мелетий Смотрицкий. Впервые широкая общественность получила такие фундаментальные издания, как "Беларускія летапісы і хронікі", "Беларуская старажытная літаратура", "Беларусы" Ефима Карского, "Выбраныя творы" Урсулы Радзивилл, Франциска Богушевича, Владислава Сырокомли, Элизы Ожешко. Любопытной частью проекта стали переводы на белорусский язык произведений Иоганна Вольфганга Гете и Федора Достоевского.

"Беларускі кнігазбор" имеет культурное, научное, образовательное значение. Изданные тома сразу же направлялись в библиотеки, где их может прочитать каждый. По этим книгам ученые готовят научные работы, а учителя в школах и преподаватели в вузах знакомят учеников и студентов с золотым фондом белорусской литературы. Книги имеются и в продаже. "Правда, некоторые тома, например, Горецкого, невозможно раздобыть, так как на них большой спрос. Нужно их переиздавать", - отметил Иван Саверченко.

"Мы хотели бы продолжать серию. Нет никаких препятствий этому, наоборот, созданы хорошие условия для работы. Сегодня тяжело сказать, каким будет следующий том - это коллективное решение. Но книги готовятся, некоторые уже утверждены. Хотелось бы дойти и до 200 томов", - поделился амбициозными планами директор института.-0-

Фото Оксаны Манчук

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