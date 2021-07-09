Малашко: в Александрии созданы все условия для незабываемого и качественного отдыха

9 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. В Александрии созданы все условия для незабываемого и качественного отдыха гостей республиканского праздника. Таким мнением с журналистами поделился заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко во время посещения тематических и творческих площадок республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"На нашем празднике у каждого человека будет возможность найти свою "папараць-кветку". Те, кто приедет работать на фестиваль (это работники культуры и торговли, мастера декоративно-прикладного искусства), обязательно найдут своего покупателя и зрителя. Важно, что наши близкие друзья - делегации Российской Федерации и Украины - подтвердили свое участие в празднике", - отметил зампредседателя облисполкома.

Одно из серьезных новшеств в том, что программа гала-концерта сформирована по заявкам жителей Александрии. "Мы очень долго работали над этим. Оргкомитет настаивал: все то, что будет продаваться, все то, что будет представлено (это касается не только культурной программы, но и форм работы с гостями), должно соответствовать ожиданиям. Это концерты и развлечения для детей всех возрастов, здесь же должно быть интересно взрослым людям, как старшему поколению, так и тем, кто помоложе. У жителей Александрии была возможность поучаствовать в формировании гала-концерта - их пожелания обязательно будут исполнены. Для этого специально записывали видеообращения, а артисты ответят яркими выступлениями. Концерт вырос по времени - очень много того, что мы хотим показать", - подчеркнул Валерий Малашко.

Как отметил зампредседателя Могилевского облисполкома, с каждым годом масштаб праздника в Александрии увеличивается. "Партер в этом году составляет 3 тыс. мест. Увеличиваются и развиваются площадки: с каждым годом мы прирастаем участниками. Площади купальского поля уменьшаются - все меньше остается свободного времени. Это говорит о том, что людям интересен фестиваль в Александрии. Мы со своей стороны сделали все, чтобы праздник для гостей был незабываемым, а отдых качественным. Организованы парковки, подвоз людей к центральным точкам праздника, скорректированы графики движения поездов и электричек как с оршанского направления, так и с могилевского. Мы сделали все, чтобы нашим гостям было комфортно, - подчеркнул Валерий Малашко. - Я уверен: в этом году мы преодолеем свой многолетний рубеж в 100 тыс. зрителей. Погода обещает быть хорошей, программа - яркой и насыщенной. Закончится праздник в Александрии красивым фейерверком и дискотекой".-0-