Маринова: документальное кино всегда будет актуально

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальное кино всегда будет актуально. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель конкурса документального кино фестиваля "Лістапад" - директор телеканала "Беларусь 3" Наталья Маринова.

"На конкурсе документального кино представлено 17 картин, среди которых есть международные. Зрителям стоит ожидать интересные и современные работы на злобу дня. Режиссеры снимают кино о жизни, поднимают все те же темы, что волновали документалистов много лет назад: человеческие отношения, ценности. Думаю, они найдут своего зрителя не только в интернет-пространстве, но и среди телевизионной аудитории", - подчеркнула Наталья Маринова.

Документальное кино - особый жанр. "У него свои авторы и поклонники. Документальное кино всегда будет актуально, потому что отражает нашу жизнь, по-другому не будет. Еще в начале ХХ века появились первые документальные фильмы. Когда братья Люмьер засняли прибытие поезда, это уже было документальным фильмом, отражающим нашу жизнь. И сегодня, возможно в силу того, что жизнь непростая, работы современных авторов стали интереснее, где-то злее. С другой стороны, они вызывают чувства, которые дремали у нас: начинаешь сопереживать героям, сочувствовать, ненавидеть, но продолжаешь за ними наблюдать", - продолжила она.

"Кино важнее из искусств. Нужно остановиться, посмотреть на то, что происходит, глазами режиссеров, как через игровое, документальное кино, так и через фильмы для детей. Важно найти время, прийти в кинозал и по-другому взглянуть на окружающую действительность. Фестиваль будет интересным", - уверена Наталья Маринова.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит с 20 по 26 ноября под слоганом "Кино - симфония единства". Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: игрового кино, документального кино, конкурса молодежного кино "Кино молодых" и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзік". В конкурсную программу вошли картины: игровое кино - 13, конкурс "Кино молодых" - 23, основной конкурс документального кино - 17, "Лістападзік" - 14.

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