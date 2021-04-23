Маркевич: Минску нужен масштабный театральный фестиваль

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры провело заседание коллегии, посвященной вопросам развития театрального искусства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси работают 29 театров государственной формы собственности, что позволяет организовать культурное обслуживание населения на всей территории страны", - рассказал министр культуры Анатолий Маркевич. Что касается кадрового обеспечения, то по отдельным специальностям спрос на молодых сотрудников превышает предложение. В то же время нерешенным остается вопрос с подготовкой представителей рабочих профессий для театров.

Министр отметил: показатели деятельности театров демонстрируют их высокую востребованность в обществе. "Вместе с тем в 2020 году по известным причинам количество показов спектаклей по стране сократилось на 41%, а количество зрителей - на 66% по сравнению с 2019 годом", - сказал он.

В целях сохранения зрительской аудитории в 2020 году получили распространение онлайн-показы спектаклей через билетных операторов, показы по телевидению, а также на открытом воздухе.

Анатолий Маркевич подчеркнул: сегодня требует корректировки репертуарная политика. "Основными проблемами формирования репертуара являются ориентация на постановку пьес зарубежной драматургии, уход на второй план постановок с современной белорусской драматургией, национальной классики. Недостаток спектаклей исторической, военно-патриотической тематики, а также о жизни современных белорусских детей и подростков, - отметил министр. - В Беларуси, на наш взгляд, не сложилась целостная система фестивального движения в области театрального искусства. Назрела необходимость в организации масштабного театрального фестиваля в городе Минске, возможна организация фестивалей в отдельных областных центрах".-0-