Мастер-класс по созданию ажурных снежинок пройдет в Могилевском художественном музее

16 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном художественном музее им. П.В.Масленикова 19 декабря состоится мастер-класс по созданию новогодних снежинок. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе научно-издательской деятельности и маркетинга учреждения культуры.

"Двухчасовой мастер-класс "Зімовая сняжынка" вошел в программу музейного проекта "Новогодняя мастерская", - рассказали в музее. - Дети научатся искусству создания ажурных и невесомых бумажных украшений. К творческому процессу вырезания снежинок могут подключиться не только малыши, но и их родители. В этом случае участников мастер-класса ожидает много совместных радостных эмоций".

Как отметили в учреждении культуры, в создании новогодней и рождественской атмосферы большую роль играют праздничные украшения. Во многом нужное настроение дарят красивые снежинки, которыми украшается интерьер. Так, бумажное кружево развешивают на окнах и дверях, украшают стены и прикрепляют даже на потолок. Кроме того, украшенная вырезными снежинками елка смотрится ярче и интереснее.

"Мастера покажут, как создавать искусные, не похожие друг на друга работы, ведь в природе тоже не бывает двух одинаковых по структуре снежинок, - подчеркнули в музее. - На уроке мы будем творить и много экспериментировать".

Проект "Новогодняя мастерская" составили 6 творческих мастер-классов. В преддверии новогодних и рождественских праздников музейные работники поделятся с маленькими могилевчанами и их родителями идеями по украшению новогоднего интерьера, созданию оригинальных елочных украшений, изготовлению поздравительных новогодних открыток и подарков.

Мастерская будет работать в субботу с 13.00 до 15.00. Предварительная запись на занятие в будние дни по телефонам: 80222 71-17-49, 62-24-25.-0-