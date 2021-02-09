Мастер "сурового стиля": работы художника Георгия Поплавского покажут в Музее истории ВОВ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Художник и время", приуроченная к 90-летию со дня рождения народного художника Беларуси, лауреата Государственной премии Георгия Поплавского, откроется 12 февраля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Имя этого выдающегося мастера графического искусства широко известно на белорусском и постсоветском пространстве. Георгий Поплавский стал одним из первых художников, обозначивших новое направление в искусстве Беларуси - так называемый "суровый стиль". Виртуозно владея техниками акварели, линогравюры, литографии, офорта, сухой иглы, рисунка пером, художник создал целый ряд произведений, в которых запечатлел окружающий мир таким, каким его видел и чувствовал", - отметили в музее.

По словам организаторов, национальная особенность творчества Георгия Поплавского ярко проявилась в его приверженности трагической теме Великой Отечественной войны. Будучи подростком, он с семьей пережил события тех лет в оккупированном Бобруйске, видел пожарища, голод, насилие.

На выставке будет представлено более 20 эстампов из графических серий, посвященных войне. Среди них - "Память", "По мотивам произведений Алеся Адамовича", "Время длинных ножей", "Хроника одного отряда". Зрители смогут увидеть 45 оригинальных рисунков, выполненных молодым художником во время срочной службы в Советской армии.

Куратор экспозиции - ведущий научный сотрудник отдела вещевых источников Римма Рум. Посетить выставку можно по 12 марта.

Георгий Поплавский (1931-2017) окончил Минское художественное училище, а в 1961 году - Белорусский государственный театрально-художественный институт (сейчас Белорусская государственная академия искусств). Вскоре был принят в Белорусский союз художников, началась активная выставочная деятельность. Он много путешествовал по Советскому Союзу и за его пределы. Художник не только увидел весь мир, но и воссоздал его гармонично и цельно в своем творчестве. Автор получал призы, премии, награды на самых престижных конкурсах. Он стал членом Академии художеств СССР и единственным белорусом, удостоенным премии имени Джавахарлала Неру.-0-