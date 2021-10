Мастера художественного текстиля из пяти стран представили работы в галерее Щемелева

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка современного искусства текстиля и микс-медиа Here, There and Everywhere ("Здесь, там и повсюду") открылась в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я понимаю, как сложно в условиях пандемии сделать международную выставку, но у куратора экспозиции Христины Высоцкой все получилось, - сказала первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович. - Это уже не первый ее проект. Я вижу, как горят глаза художницы, вижу ее желание показать, что текстиль сегодня достаточно современное искусство. Представленная экспозиция разбивает наше традиционное представление о текстиле как о чем-то декоративном и демонстрирует его в качестве хорошего, яркого и интересного художественного явления".

Выставка показывает актуальную картину современного этапа развития искусства текстиля из разных уголков земли. Кроме того, экспозиция транслирует новый взгляд на старинные традиции искусства текстиля, его переосмысление в других направлениях искусства и смешанных техниках.

По словам искусствоведа Ларисы Финкельштейн, посетителям проекта представили настоящие текстильные скульптуры. "Конечно, куратор выставки здесь солирует, но она собрала прекрасный оркестр, который вместе с ней создал большой текстильный симфонизм. Обратите внимание на разнообразные манеры, профессиональные школы и ментальности. Здесь представлен большой географический разброс художников, но игра стоит свеч. Выставка разнообразная, но в то же время цельная. Можно увидеть серьезное понимание формы авторов, поиск цвета в текстиле, интересное освоение и понимание пространства", - добавила искусствовед.

В экспозиции представили более 100 работ. Их авторы - художник Суде Дадрас (Иран, США), Мануэль Вандл (Австрия), Стефан Secretspaces (Германия), Рахул Шарма (Индия, Нидерланды) и Кристина Высоцкая (Беларусь). В своих произведениях мастера связывают разные идейно-смысловые и формально-пластические подходы. Каждый автор по-своему исследует возможности текстиля не только с помощью техники и материала, но и как особую философию и мировоззрение.

Как отметила председатель секции художественного текстиля Белорусского союза художников Ольга Редникина, раньше мы могли следить за мировым развитием текстиля только через компьютер, а сейчас это можно делать вживую. "Это весьма значимое событие. Давно у нас не было такого экспериментального энергетического обмена, и благодаря экспозиции мы можем посмотреть на опыт серьезных художников, оценить его и даже вдохновиться", - добавила она.

Автор идеи и куратор выставки Христина Высоцкая рассказала, что идея сделать выставку появилась год назад. "Кроме того, что я художник, работающий в текстильной скульптуре, сейчас я заканчиваю аспирантуру, поэтому последние три года плотно изучала состояние художественного текстиля не только в нашем регионе, но и в мире, и это сильно повлияло на меня. Идея текстильной философии - направление, которое сейчас активно развивается. Текстиль уже не просто материал или техника, а жизненная философия. Мне хочется привнести в искусство Беларуси новые волны. Пока что у нас три зала и пять художников, но выставка называется "Здесь, там и повсюду", поэтому хочется показать, какие мы, какие художники в других странах, какие ценности мы несем. У каждого из нас свой внутренний мир, эстетика и бэкграунд, и каждый хочет представить свое послание", - пояснила куратор.

На открытие выставки приехал австрийский художник Мануэль Вандл и отметил, что для него большая честь показать свои работы белорусской публике.

Зрители смогут посетить встречи с участниками проекта и экскурсии. Их цель - показать уникальное видение искусства текстиля, неповторимый стиль и дух творчества каждого мастера.

Проект будет работать до 28 ноября.-0-