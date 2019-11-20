Медальерное искусство мастеров Латвии представят в Минске

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка по итогам XVI Латвийского триеннале медальерного искусства откроется сегодня в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Выставка оригинальна и необычна во многих смыслах. Во-первых, это проект, задуманный для Латвии, который в течение всего времени его проведения (а это почти полвека) никогда не покидал пределов этой страны. Во-вторых, перед минским зрителем развернута чуть ли не первая за последние несколько десятилетий выставка медалей, где можно увидеть произведения более двух десятков иностранных авторов", - рассказали в музее.

Выставка представляет работы латвийских медальеров за последние три года. В ней принимают участие 24 автора с 76 работами. В их числе члены Международной федерации медальерного искусства FIDEM: Андрис Берзиньш, Гиртс Бурвис, Вия Дзинтаре, Лигита Францкевича, Мара Мицкевича, Инесе Натрини, а также пять студентов отделения скульптуры Латвийский академии художеств.

Традиция медальерного триеннале в Латвии началась в 1973 году. Вдохновителем и организатором первой республиканской выставки медали была скульптор и медальер Валентина Зейле, которая дала этому виду пластического искусства новое дыхание. Являясь уже более полувека парижанкой, она регулярно присылает свои произведения для триеннале медали. На этой выставке представлена ее медаль "Ян Сибелиус".

Выставка будет работать по 12 декабря. Проект организован при поддержке посольства Латвии в Беларуси.-0-