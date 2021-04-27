Мелодраму "Трамвай "Желание" поставили в Полесском драмтеатре

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мелодраму "Трамвай "Желание" по одноименной пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса поставили в Полесском драматическом театре, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор - художественный руководитель театра Александр Лукашенко.

Премьера спектакля прошла 25 апреля. Сегодня состоится его второй показ. "Равнодушных на премьере не было. Зрители внимательно слушали и наблюдали за происходящим действием. И когда после финальной сцены в зале зажегся свет, у многих на глазах были слезы. Мне кажется, "Трамвай "Желание" приехал в наш театр вовремя. Думаю, у спектакля будет счастливая судьба", - поделился мнением худрук.

Спектакль для возрастной категории "18+" поставил режиссер Павел Маринич. Он осовременил написанную в первые послевоенные годы пьесу, ставшую культовой, и перенес действие в наши дни. Гонимая жизненными трудностями Бланш Дюбуа приезжает к сестре в Новый Орлеан. Пытаясь укрыться от жестокого мира, она надеется найти приют у единственного родного человека. Но надежды героини рушатся одна за другой.

"Это, в общем-то, психологическая драма, мы более полугода ее разбирали с актерами. Сложно понять героиню, тех, кто с ней конфликтует. Здесь и взаимоотношения мужчины и женщины, и взаимоотношения людей, принадлежащих к разным сословиям, и тема родственных отношений. Пьеса близка нам, теперешним", - считает Павел Маринич.

Эмоциональная игра актеров заставляет зрителей сопереживать главной героине, чей неоднозначный образ удалось воплотить Антонине Рокало. Впрочем, режиссер также сочувствует и даже оправдывает Бланш Дюбуа. "На ее долю выпало столько потерь и испытаний, что не каждый их может выдержать. Не осуждать, а научиться сопереживать, слышать друг друга, помогать в трудную минуту, поддерживать - мне кажется, спектакль про это. На премьере зрители и смеялись, и плакали - это самое главное, когда спектакль воздействует на чувства", - отметил режиссер.

Новая постановка стала подарком зрителю от труппы театра, который в марте отметил свое 15-летие. В этом году у коллектива есть планы еще на две премьеры. Ожидается, что они состоятся осенью. Всего же за полтора десятка лет в Полесском драматическом театре осуществили 116 постановок для взрослых и детей, показали без малого 4,5 тыс. спектаклей, которые посмотрели 445,3 тыс. зрителей.-0-