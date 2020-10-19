Мемориальную доску композитору Олегу Молчану откроют в Минске 26 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие мемориальной доски в честь композитора Олега Молчана состоится 26 октября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщила вдова композитора певица Ирина Видова.

Открытие состоится в 12.00 на улице Раковской, 20 на доме, в котором родился композитор. Идея о том, какой должна быть мемориальная доска Олегу Молчану, принадлежит Ирине Видовой, а реализовали ее известные белорусские скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов. "Проект реализован при участии Национального фонда поддержки правообладателей (Россия) и организационном содействии Белорусского союза музыкальных деятелей. Все необходимые документы для размещения мемориальной доски композитору Олегу Молчану Министерством культуры и Мингорисполкомом были согласованы достаточно быстро", - рассказала Ирина Видова.

Известный белорусский композитор Олег Молчан ушел из жизни 26 октября 2019 года в Женеве, находясь на лечении онкологического заболевания, с которым боролся около трех лет. К 55-летнему юбилею маэстро при участии Ирины Видовой состоялись два концерта и концерт памяти "Там, высоко", в котором прозвучали не только песенные хиты, но и инструментальная, и хоровая музыка. Кроме того, начал работу сайт olegmolchan.com.

Выдающийся белорусский композитор с 1987 года работал в Белорусской государственной филармонии, сочинял песни и песенные циклы для солистов Национального академического концертного оркестра Беларуси, хоровых коллективов и вокальных ансамблей. Международное признание обрел в период сотрудничества с ансамблем "Песняры" и его художественным руководителем народным артистом Беларуси Владимиром Мулявиным. Олег Молчан награжден медалью Франциска Скорины, был лауреатом международных и национальных музыкальных премий и конкурсов.-0-