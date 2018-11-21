Международный фестиваль современной хореографии открывается в Витебске

21 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) открывается сегодня в Витебске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После церемонии торжественного открытия зрители увидят фестивальную версию спектакля без слов "Калигула" Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова. В этот же день в ложе А концертного зала "Витебск" швейцарский проект Joshua Monten Company представит танцевальный перформанс "Маленькая радость". На протяжении последующих дней зрителей ожидают встречи с постановками из Беларуси, России и Украины. В числе гостей уже знакомые и новые для публики творческие коллективы: театр "Киев Модерн-Балет" (Украина), театр "Балет Евгения Панфилова" и др. Завершающим спектаклем программы фестиваля станет работа "Увертюры Россини" коллектива Spellbound Contemporary Ballet (Италия). 20 ноября в рамках фестиваля она демонстрировалась на сцене Большого театра Беларуси, а 22 ноября эту постановку смогут увидеть гомельчане.

Основным событием фестиваля станет международный конкурс современной хореографии. В числе других ярких моментов форума - интерактивные лекции, теоретические мастер-классы, семинары, круглые столы, выставки живописи, скульптуры и фотографии от белорусских и литовских мастеров.

Организатором фестиваля является Центр культуры "Витебск". Учредители - Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Большой театр Беларуси.-0-