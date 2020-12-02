Международный фестиваль "Тэатральны куфар, БДУ-2020" открылся в Минске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль студенческих и молодежных театров "Тэатральны куфар, БДУ - 2020" открыл сегодня 17-й сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году мероприятие приурочено к 100-летию авангардного художественного объединения УНОВИС, созданного Казимиром Малевичем в Витебске. Свыше 100 артистов из Беларуси, России, Ирана и Бразилии покажут 12 любительских и профессиональных спектаклей. Основные театральные действия развернутся с 2 по 5 декабря на сценах Минска. Трансляция иностранных постановок пройдет в онлайн-формате на YouTube-канале фестиваля.

"Конечно, мы привыкли к большой компании, сотворчеству, общению белорусских и международных театров. Но "Куфар" международным остается и в этом году. Три специальные постановки выйдут онлайн. Это очень модный формат 2020 года. Все международные фестивали так или иначе были вынуждены его применить. Сегодня в 20.00 будет показана первая постановка театра из Бразилии, а далее будут Иран и Россия. Так что мы так или иначе постарались выдержать международный формат фестиваля", - рассказала директор форума Екатерина Солодуха.

По ее словам, уровень профессионализма студенческих театров постоянно растет. "Студенческие театры, действительно, набрали за 17 лет существования фестиваля. Мы росли с каждым годом, и студенческие театры тоже. И я с гордостью могу сказать, что программа фестиваля этого года очень достойная", - отметила директор форума.

Как добавил начальник управления по делам культуры БГУ Владимир Макаревич, невзирая на пандемию, было решено провести фестиваль. "Тэатральны куфар" жил, живет и будет жить. Спасибо коллективам, которые откликнулись. В следующем году грядет столетие БГУ. И, естественно, мы отметим эту знаменательную дату на самом высоком уровне", - добавил он.

Фестивальную программу открыла постановка "Уна, дочь Казимира" в исполнении молодежного театра "Колесо" Центра культуры "Витебск". Спектакль построен на ассоциации с супрематическим балетом. Кроме того, на полях форума Народный студенческий драматический театр "На балконе" БГУ покажет спектакль "Балладина" о страстях, амбициях и разочарованиях по мотивам пьес поэта и драматурга Юлиуша Словацкого, а также выступит с премьерой "Оглянись во гневе" по произведению Джона Осборна. Режиссер постановок - Андрей Савченко.

По традиции в фестивале участвуют и профессиональные коллективы. В их числе - Театр документа Анны Сулимы Белорусского государственного университета культуры и искусств. Его артисты подготовили документальный перформанс "Записная". В основу постановки лег уникальный документ - неоконченный дневник узника гетто Гродно, датируемый февралем-апрелем 1943 года. Сейчас этот исторический документ хранится в Ватикане.

Театральное мастерство покажут юные актеры детской театральной мастерской "Ага" Минского государственного дворца детей и молодежи. Ребята выступят 5 декабря со спектаклем "Птицы". На постановку приглашаются зрители от шести лет.

В этом году определят только обладателя Гран-при "Тэатральнага куфара, БДУ - 2020". В голосовании примут участие зрители: они заполнят бюллетени после просмотра спектаклей. Вход на все просмотры фестиваля свободный по предварительной регистрации. Все показы пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Фестиваль "Тэатральны куфар" проводится в БГУ с 2004 года. Ежегодно на мероприятие собираются до 20 театров, более 250 участников с разных стран, 12 тыс. зрителей. За годы существования в фестивале приняли участие 230 театров из 65 стран.

Фестиваль с 2006 года входит в состав Международной ассоциации университетских театров, с 2008 года - исполнительный комитет ассоциации. В 2011 году постановлением Совета Министров включен в официальный реестр фестивалей, проводимых на территории Беларуси. В 2012 году признан "Брендом года" и становится организатором крупнейшего всемирного театрального конгресса под эгидой Международной ассоциации университетских театров (AITU-IUTA).

"Тэатральны куфар, БДУ" трижды номинирован на специальную премию Президента деятелям культуры и искусства.-0-

На снимках: постановка "Уна, дочь Казимира". Фото Егора Павлющика