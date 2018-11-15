Международный фольклорный фестиваль-конкурс организуют в Гомеле 17-18 ноября

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс "Прамень" пройдет 17-18 ноября в Гомеле в Городском центре культуры, сообщили БЕЛТА в ГЦК.

На сцене центра любительские и профессиональные коллективы, индивидуальные исполнители из всех регионов Беларуси представят композиции традиционного фольклора, а также авторские произведения в фольклорной стилистике. По словам организаторов, фест объединит около 120 человек.

Лучших предстоит определить в номинациях "Вокал", "Инструментальное исполнительство", "Хореография". Жюри, в состав которого войдут известные артисты, педагоги творческих дисциплин, режиссеры, руководители коллективов, деятели культуры и искусств, назовет также обладателей Гран-при и специальных наград.

Помимо конкурсной программы для участников и гостей феста запланированы различные мастер-классы.

Лучшие номера прозвучат на гала-концерте, где также выступят лидер этно-трио "Троица" Иван Кирчук, фолк-проект "Ягорава гара". По итогам конкурса будет создан каталог исполнителей и коллективов, которым предложат участие в новых творческих проектах.

Организаторами фестиваля выступают Городской центр культуры, продюсерский центр "Ягорава гара". Среди основных целей мероприятия - сохранение и популяризация фольклорных традиций, национальной культуры, выявление и поддержка талантливых исполнителей. Планируется, что фолк-фест станет ежегодным.-0-