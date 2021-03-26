Международный художественный проект "Чарнобыль. Эфект спячага" представили в Минске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный художественный проект "Чарнобыль. Эфект спячага" открылся сегодня в Национальном центре современных искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов в преддверии своего юбилея предложил НЦСИ сделать большой совместный проект. Прозвучала идея сделать выставку о Чернобыле. Мне это показалось интересным. Всегда любопытно работать с темами-триггерами, ведь авария на Чернобыльской АЭС - это большая трагедия, причем не природная, а техногенная", - рассказала автор идеи и куратор выставки Дина Данилович.

Катастрофа на ЧАЭС изменила мир. Через 35 лет вокруг этой темы продолжает работать эффект искажения пространства и времени: социального, политического, информационного, культурологического и этического. "С каждым годом эта история все больше превращается в статистику, из нее уходят конкретные люди, судьбы, - отметила куратор, подчеркнув, что проблемы Чернобыля до сих пор актуальны. - Это не личная моя история, ведь я жила в Витебске, далеко, где это не обсуждалось, не было так страшно. Здесь, на выставке, Чернобыль становится поводом поговорить о важных вещах, как некая точка, вокруг которой выстраиваются другие темы. Например, как трагедия становится частью массовой культуры: сегодня легко можно заплатить деньги и поехать в Чернобыль".

Художественный проект "Чарнобыль. Эфект спячага", находясь на отдаленной временной дистанции от события, исследует поле общественной памяти. "В нем посредством фотографий поднимаются вопросы переселения, когда перед людьми стоял сложный выбор: уехать в неизвестность или остаться в родном доме, но в опасности. На выставке также авторы рассказывают о судьбах ликвидаторов", - добавила Дина Данилович.

На выставке есть работы и зарубежных авторов. Один из них - японский журналист и фотограф Казума Обара. "Японцам понятен наш опыт, потому что у них тоже была, и не одна, такая катастрофа, связанная с ядерной энергией. Как журналист он был в Чернобыле, его героиня - это девушка, которая родила через пять месяцев после аварии, как последствие трагедии, ей удаляли щитовидку. Он рассказывает о ней через найденную в Чернобыле фотопленку, которая уже подверглась воздействию радиации и времени, поэтому эти фотоснимки как бы растворенные", - подчеркнула куратор.

В экспозиции есть работы украинского фотографа Артура Бондаря - автора фотокниги "Тени звезды Полынь". Он около 10 лет регулярно ездил в зону отчуждения. На выставке представлены его снимки, а также документы и фотографии людей, живших в окрестностях АЭС во время трагедии. "Первый раз я попал в Чернобыльскую зону в апреле 2007 года. С тех пор я понял, что Зона - это не мертвое и бездыханное место, огражденное колючей проволокой. Она намного живее, чем думают многие люди. Для меня Зона - это тайна, это загадочная земля, где каждый метр пропитан человеческой болью и страданиями", - говорится в аннотации к экспозиции Артура Бондаря.

"На выставке представлены документы, которые хранятся в нашем архиве. Из них для проекта было отобрано 118 фото- и один кинодокумент. Они позволяют объективно посмотреть на те события, которые последовали после такой страшной трагедии", - рассказал директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Андрей Гончар.

Выставка приурочена к юбилею архива: 29 марта он отпразднует 80-летие со дня основания. "Мы рады отметить, что представленные документы отражают ту работу, которую мы проводили много лет", - добавил Андрей Гончар.

"Я уверен, что выставка будет интересна широкому кругу общественности, потому что она отражает документальные свидетельства, зафиксировавшие реальные события. Кроме того, на этом фоне присутствует очень интересный взгляд с точки зрения искусства", - обратил внимание директор архива.

Кроме фотографии, видео, инсталляции, важным средством повествования является звук. Sound art AORTHA Дмитрия Ладеса, архивная запись, переданная Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов, не только сопровождают визуальную часть экспозиции, но и образуют с ней целостность, становятся компонентами большого нарратива.

Серия фотографий "Радаўніца. Чарнобыльская зона" (1989-1999) Анатолия Клещука - из архива галереи визуальных искусств NOVA. Фотография Евгения Козюли из серии "Забароненая зона Палесся" (1988) передана из архива народного фотоклуба "Минск". Сопроводительная программа художественного проекта "Чарнобыль. Эфект спячага" осуществляется при поддержке Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Выставка продлится по 2 мая.-0-

Фото Оксаны Манчук