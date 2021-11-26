Межконфессиональный диалог провели в Президентской библиотеке

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Президентской библиотеке сегодня прошла встреча с руководством Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе библиотечного маркетинга.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя, руководитель аппарата централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Российской Федерации", генеральный директор Издательского дома "Медина" Ильдар Нуриманов, сопредседатель Международной общественной палаты созыва 2020-2025 годов, член Союза писателей России Александр Ольшевский и руководитель аппарата муфтията МРО в Беларуси Максат Овезов.

Во время встречи участники обсудили актуальные темы, касающиеся укрепления доверительных отношений между братскими народами, проживающими на территории Беларуси и России, формирования правильных мировоззренческих ориентиров и системы духовных ценностей в среде верующих, просвещения общества в вопросах межнационального и межконфессионального согласия.

Гости передали в дар Президентской библиотеке экземпляры исламоведческой литературы, написанные ведущими богословами, историками и политологами. В число этих книг вошли "Священный Коран. Смысловой перевод с комментариями", изданный в 2015 году, энциклика святейшего отца Франциска "О братстве и социальной дружбе", учебное пособие Дамира Мухетдинова "История ислама в России", изданное к 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани. Вызывают интерес путеводитель "Московская соборная мечеть", издание "Ислам. Нравоучение, поклонение, нравственность, закон" Муфтия Гайнутдина, "Современные исламские мыслители" Дамира Мухетдинова и другие издания, исследующие истоки, развитие и особенности культуры ислама.

Вместе с авторскими изданиями фонд Президентской библиотеки обогатился периодическими изданиями и литературными альманахами. Книги и журналы будут способствовать укреплению взаимопонимания общества в вопросах межнационального и межконфессионального согласия, формированию мировоззренческих ориентиров и системы духовных ценностей, отметили в библиотеке.-0-

Фото Президентской библиотеки