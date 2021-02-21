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Культура
21 февраля 2021, 20:40

Мининформ отмечает возросший спрос на электронные книги

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации отмечает рост спроса на электронные книги, в связи с этим планируется расширить их продажи. Об этом сообщил министр информации Игорь Луцкий в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, что во всех странах классическая книга немного сбавляет обороты. Важная, на наш взгляд задача, - перейти в цифровой формат, - сказал Игорь Луцкий. - Мы заметили, что если продажи в классических магазинах немного снизились, то онлайн-продажа набирает обороты. Самая главная задача наших издателей - начать продавать электронную книгу. Мы делаем все возможное, чтобы не выпасть из этого движения".

Министр заметил, что уже сейчас на сайте "Белкниги" представлены практически все издания, которые выходят в издательствах системы Мининформа.

Игорь Луцкий рассказал и о других планах. В частности, классическая энциклопедия в бумажном виде "должна трансформироваться в электронный вид". Причем энциклопедическими изданиями, уверен министр, должна заниматься наука. По его словам, сейчас стоит вопрос "передачи энциклопедических изданий в Академию наук", проведена определенная работа.

Кроме того, планируется литературно-художественные издания - "Полымя", "Маладосць", "Нёман" - перевести в издательство "Мастацкая лiтаратура". "На наш взгляд, соединение издательского и книжного комплекса с литературно-периодической печатью позволит нам свести воедино и получить положительный эффект, когда молодые авторы будут на виду у издателей", - сказал министр. В этой связи он заметил, что первоначально авторам следует пробовать свои силы в литературной периодике, а затем издавать книгу. Тем более, что многие известные произведения сначала печатались в журналах.

Продолжая тему молодых авторов, Игорь Луцкий отметил, что в стране делают достаточно много, чтобы реализовать их творческий потенциал. Для начинающих авторов проводятся всевозможные конкурсы, в журнале "Маладосць" публикуются их произведения. Вместе с тем, заметил министр, сегодня необходимо больше показывать современность. "Нам бы хотелось, чтобы показали современника. - сказал он. - Мы сейчас празднуем 100-летие со дня рождения Шамякина. Если вернуться к его произведениям, то как раз он показывал современного человека, человека его эпохи, тех, кто находился рядом".

Высказался министр и о прошедшей Минской международной книжной выставке-ярмарке. Он отметил, что традиционно в ней приняли участие все белорусские издательства, продемонстрировав свои достижения за 2020 год. С посетителями и авторами обсуждались перспективные наработки. Прошли многочисленные презентации. "Учитывая, что здесь постоянные участники этой ярмарки, в том числе с российской стороны, становится понятно, что они довольны конечным результатом. Достаточно хорошие продажи. В этом году были гости из 20 стран", - резюмировал Игорь Луцкий.-0-

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