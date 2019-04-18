Минкультуры предлагает создать детальный макет Новогрудского замка

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси предлагает создать детальный макет Новогрудского замка, заявил журналистам на заседании круглого стола заместитель министра культуры Сергей Шереметьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметил, что белорусам стоит подумать о реставрации Новогрудского замка. "Новогрудок был древней столицей ВКЛ, именно здесь в 1253 году произошла коронация князя Миндовга", - добавил он.

Сейчас замок в руинах, однако в будущем, по мнению Сергея Шереметьева, будет восстановлен в былом величии. "Но это задача не сегодняшнего дня. Пока мы должны обратиться к историкам, архитекторам, реставраторам, энтузиастам с предложением создать детальный макет Новогрудского замка, который затем обсудим на международных конференциях, поищем подходы, чтобы наши потомки смогли возродить древний Новогрудский замок", - сказал он.

Замминистра напомнил, что литовцы восстановили Нижний замок Гедимина, который сейчас пользуется популярностью у туристов.

"Современные технологии позволяют создавать виртуальные проекты. Трагедия парижского Нотр-Дама уже дала шанс на быстрое, в течение 5 лет, восстановление святыни только потому, что там был вовремя сделан виртуальный проект, который послужит основой воссоздания этого объекта", - резюмировал он.-0-