Минкультуры приглашает поучаствовать в обсуждении проекта изменений в Кодекс о культуре

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры приглашает принять участие в общественном обсуждении проекта закона "Об изменении Кодекса Республики Беларусь о культуре", сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Замечания и предложения по проекту закона нужно направлять не позднее 24 ноября на электронные адресаа: 08-3@kultura.by, 08-2@kultura.by.
"За разработку сводного проекта закона отвечает начальник юридического отдела Минкультуры Виталий Юрьевич Бейлин, телефон для связи - 8 (017) 306-42-54. По вопросам охраны историко-культурного наследия обращаться к заместителю начальника управления по охране историко-культурного наследия Минкультуры Наталье Владимировне Лопатиной, телефон 8 (017) 203-93-42", - рассказали в ведомстве.-0-