Минкультуры: приоритет в работе с молодежью - выявление талантов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетным в работе с молодежью является выявление талантов. Об этом журналистам сообщила консультант управления профессионального искусства Министерства культуры Людмила Монакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приоритетным в работе с молодежью является выявление талантов, начиная с самого маленького возраста. Это проводится для того, чтобы дать человеку возможность развиваться, помочь ему получить профессию и стать специалистом высокого класса, у которого будет возможность работать в престижных организациях культуры и в известных коллективах. Для этого по разным видам искусства проводится большое количество конкурсов и фестивалей. Среди них - Республиканский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени И.И.Жиновича, Международный детский конкурс "Музыка надежды", Республиканский открытый художественный конкурс. Участие в таких мероприятиях дает возможность каждому попробовать свои силы и достичь успехов в творческой профессии", - рассказала Людмила Монакова.

По ее словам, с проявившей себя молодежью работает специальный фонд Президента по поддержке талантливой молодежи. За все время его существования поощрения получили 4254 человека и 319 коллективов. Самую высшую награду - гранд-премию - получили 417 соискателей и 57 коллективов. "Несмотря на непростые условия, связанные со сложной эпидобстановкой, наши ребята активно занимаются, участвуют во всех конкурсах, которые проводятся на территории Беларуси и имеют статус международных. Поэтому стараемся здесь не терять позиций, давать возможность проявлять себя всем представителям талантливой молодежи", - отметила консультант.

Минкультуры ведет банк данных талантливой молодежи. На сегодня в него внесены сведения о 672 гражданах и 233 коллективах. "Многие лауреаты фонда стали всемирно признанными музыкантами, педагогами, артистами ведущих концертных организаций Беларуси", - подчеркнула Людмила Монакова.

Ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова добавила, что помимо поощрительных премий и стипендий за победы в конкурсах существуют и гранты. "Это интересная форма получения средств на реализацию творческих идей. На мой взгляд, за грантами будущее, потому что это способ, который позволяет человеку в полной мере раскрыться. Кроме того, это поддержка больших проектов. Так, за счет гранта специального фонда Президента проводились масштабные проекты, которые направлены на реализацию творческих молодежных инициатив. Среди них - "Талент краіны", "Дакрананне", "Музыкальное наследие Родины", - резюмировала она.-0-