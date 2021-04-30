ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 30 апреля 2021
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:58 Баскетболисты Латвии и Румынии стали соперниками белорусов в квалификации чемпионата мира Спорт
12:58 Премьер-министры стран ЕАЭС утвердили основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года Экономика
12:56 Минкультуры проводит конкурсы на создание эскизов произведений монументального искусства Культура
12:56 В Солигорске мужчина угнал катафалк Происшествия
12:50 ГАИ Минской области 1-2 мая будет контролировать движение вблизи 49 храмов Регионы
12:46 Шумилин: в программе инновационного сотрудничества стран СНГ особое внимание уделено вовлечению молодежи в науку Технологии
12:45 Три района и 45 предприятий занесены на Доску почета Гомельской области Регионы
12:45 Страны ЕАЭС договорились о сотрудничестве в космической сфере Экономика
12:42 Лукашенко и Токаев обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в СНГ и ЕАЭС Президент
12:41 Светофор не работает на пересечении ул. Ленина с ул. Кирова в Минске Регионы
12:39 В Минске обновили республиканскую Доску почета Регионы
12:35 Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм Общество
12:33 В Логойском районе начались раскопки ранее неизвестного захоронения времен ВОВ Общество
12:30 Страны ЕАЭС намерены сблизить меры экспортного регулирования сельхозтехники Экономика
12:25 Лукашенко - милиции: церемониться мы особо не должны, защищая интересы миллионов наших людей Президент
12:23 Посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси Политика
12:21 Дефицит республиканского бюджета в январе-марте составил Br1,8 млрд Экономика
12:20 Мясникович: у ЕАЭС достаточно ресурсов для устойчивого снабжения продовольствием Экономика
12:20 Развитие интеграции в ЕАЭС позволяет лучше переживать трудные времена пандемии и торговых войн - Мишустин Экономика
12:16 БУТБ будет содействовать развитию торговли с Липецкой областью России Экономика
12:06 Палата представителей поддержала поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности Общество
12:05 Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам техрегулирования и энергосбережения Общество
12:05 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные Общество
12:04 Согласованы кадровые назначения в местной вертикали Гродненской и Минской областей Президент
12:02 Киберпреступность в Беларуси растет, и милиция должна этому противодействовать - Резенков Общество
12:02 Червяков: экономика переходит от восстановления к росту Экономика
12:00 КГБ прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти Общество
11:54 Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании Президент
11:53 Новые кадры в системе МВД и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Президент
11:51 Лукашенко назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях Президент
Все новости
Все новости
Культура
30 апреля 2021, 12:56

Минкультуры проводит конкурсы на создание эскизов произведений монументального искусства

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры проводит конкурсы на создание эскизных проектов произведений монументального искусства патриотической направленности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Совместно с Березовским районным исполнительным комитетом, а также Брестским областным исполнительным комитетом организуется конкурс эскизных проектов создания (реконструкции) памятного знака на месте Береза-Картузского концентрационного лагеря. Целью конкурса является поиск наиболее выразительного образного решения, которое средствами монументального искусства отразит трагические события, происходившие в концлагере в 1935-1939 годах", - рассказали в Минкультуры. Заявку необходимо подать по 28 мая включительно.

Конкурс "Уз'яднанне" министерство проводит совместно с Минским городским исполнительным комитетом. В нем участникам необходимо отразить тему воссоединения Западной и Восточной Беларуси и сохранения единства белорусского народа. Заявку на него также необходимо подать по 28 мая включительно.

Кроме того, Минкультуры совместно с местным благотворительным фондом имени Алексея Талая приглашает принять участие в конкурсе эскизных проектов памятного знака "Жывая памяць удзячных пакаленняў". "Здесь у участников будет возможность средствами монументального искусства отразить благодарность новых поколений ветеранам, участникам, работникам тыла, партизанам, подпольщикам, всем, кто по мере сил приближал День Победы. Заявки принимаются по 20 мая включительно", - отметили в ведомстве.

"К участию в конкурсах эскизных проектов приглашаются авторы или авторские коллективы, состоящие из скульпторов и архитекторов, которые имеют либо получают соответствующее профессиональное образование", - уточнили в Минкультуры.

Для участия необходимо подать заявку в Министерство культуры по адресу: г.Минск, пр.Победителей, 11, оф. 718, контактный телефон + 375 (17) 204 86 05, а сами материалы по адресу: г.Минск, ул.Некрасова, 3, ГУКСТ "Национальный центр современных искусств".

С более подробной информацией об условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства культуры в разделе "Конкурсы и мероприятия" https://www.kultura.by/by/konkursy-merapryemstvy/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конкурс Министерство культуры
Новости рубрики Культура
Фото из архива Конкурс хоровых коллективов "Вясновы спеў" стартует в Минске 3 мая
Фото из архива Оркестр Финберга выступит 30 апреля с концертом в Орше
Во время концерта. Фото из архива Песни военных лет прозвучат 5 мая в колледже им. М.И.Глинки
Французские суперэкслибрисы XVII-XVIII веков представлены в НББ
Во время мастер-класса ФОТОФАКТ: Мастер-класс "Писанки" в Музее белорусского народного искусства в Раубичах
Дмитрий Ященко. Фото из архива Директором историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" назначен Дмитрий Ященко
Главное
Новые кадры в системе МВД и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко - милиции: церемониться мы особо не должны, защищая интересы миллионов наших людей
Беларусь выступает за скорейшее устранение барьеров для свободного движения товаров и услуг в ЕАЭС - Головченко
Успех белорусского предприятия: вся представленная на конкурс продукция МЗВВ отмечена наградами "Продэкспо-2021"
Топ-новости
Лукашенко и Токаев обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в СНГ и ЕАЭС
Согласованы кадровые назначения в местной вертикали Гродненской и Минской областей
КГБ прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти
Червяков: экономика переходит от восстановления к росту
Посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси
В Логойском районе начались раскопки ранее неизвестного захоронения времен ВОВ
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные
Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм
Шумилин: в программе инновационного сотрудничества стран СНГ особое внимание уделено вовлечению молодежи в науку
Киберпреступность в Беларуси растет, и милиция должна этому противодействовать - Резенков
В Минске обновили республиканскую Доску почета
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об инвестициях
Надежный фундамент сотрудничества: ОАО "Минскжелезобетон" и "Дана Холдингз" договорились увеличить поставки на 50%
В Беларуси пресекли международную преступную группу, причастную к сексуальной эксплуатации детей
Депутаты приняли к сведению декрет Президента по вопросам оборота токенов
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.