Минкультуры проводит конкурсы на создание эскизов произведений монументального искусства

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры проводит конкурсы на создание эскизных проектов произведений монументального искусства патриотической направленности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Совместно с Березовским районным исполнительным комитетом, а также Брестским областным исполнительным комитетом организуется конкурс эскизных проектов создания (реконструкции) памятного знака на месте Береза-Картузского концентрационного лагеря. Целью конкурса является поиск наиболее выразительного образного решения, которое средствами монументального искусства отразит трагические события, происходившие в концлагере в 1935-1939 годах", - рассказали в Минкультуры. Заявку необходимо подать по 28 мая включительно.

Конкурс "Уз'яднанне" министерство проводит совместно с Минским городским исполнительным комитетом. В нем участникам необходимо отразить тему воссоединения Западной и Восточной Беларуси и сохранения единства белорусского народа. Заявку на него также необходимо подать по 28 мая включительно.

Кроме того, Минкультуры совместно с местным благотворительным фондом имени Алексея Талая приглашает принять участие в конкурсе эскизных проектов памятного знака "Жывая памяць удзячных пакаленняў". "Здесь у участников будет возможность средствами монументального искусства отразить благодарность новых поколений ветеранам, участникам, работникам тыла, партизанам, подпольщикам, всем, кто по мере сил приближал День Победы. Заявки принимаются по 20 мая включительно", - отметили в ведомстве.

"К участию в конкурсах эскизных проектов приглашаются авторы или авторские коллективы, состоящие из скульпторов и архитекторов, которые имеют либо получают соответствующее профессиональное образование", - уточнили в Минкультуры.

Для участия необходимо подать заявку в Министерство культуры по адресу: г.Минск, пр.Победителей, 11, оф. 718, контактный телефон + 375 (17) 204 86 05, а сами материалы по адресу: г.Минск, ул.Некрасова, 3, ГУКСТ "Национальный центр современных искусств".

С более подробной информацией об условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства культуры в разделе "Конкурсы и мероприятия" https://www.kultura.by/by/konkursy-merapryemstvy/.-0-