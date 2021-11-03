Минский международный кинофестиваль "Лістапад" анонсировал конкурсные программы

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский рассказал сегодня журналистам о составе конкурсной и внеконкурсных программ Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа по составлению конкурсной и внеконкурсных программ завершена. В основном конкурсе игрового кино примут участие 13 картин. На одну ленту больше увидят зрители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". Здесь покажут 14 лент из Ирана, Эстонии, Китая и России. Фильмом открытия станет картина "Звезды седьмого неба" Елены Туровой. Основной конкурс документального кино будет представлен 17 фильмами, в том числе новой работой белорусского режиссера Галины Адамович "Стрела". На конкурс "Кино молодых" отобраны 24 картины от режиссеров Азербайджана, Вьетнама, Нигерии, Индии, Таджикистана, Франции, Грузии, Швейцарии и других стран", - рассказал Владимир Карачевский.

Обширной получилась и внеконкурсная программа "Лістапада" - 31 картина. В этом году она будет посвящена 50-летию белорусской анимации и 85-летию народного артиста СССР и БССР режиссера Виктора Турова. Кроме того, планируются мастер-классы, ретроспективные показы, творческие встречи с создателями фильмов, семинары и круглые столы по вопросам современного кинопроцесса.

"Председателем Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" будет народный артист Беларуси Александр Ефремов - человек, известный не только в нашей стране, но и уважаемый далеко за ее пределами", - добавил Владимир Карачевский.

Председателем жюри в конкурсе игрового кино станет российский режиссер, продюсер и сценарист Ренат Давлетьяров. Судейскую коллегию "Лістападзіка" возглавит заслуженный деятель искусств Узбекистана Юсуп Разыков. Председателем конкурса документального кино стала директор телеканала "Беларусь 3" Наталья Маринова. Российский режиссер и продюсер Алексей Тельнов будет отвечать за конкурс "Кино молодых". В дирекции кинофестиваля добавили, что, как и в прежние годы, публика сможет определить обладателей приза зрительских симпатий.

Церемонии открытия и закрытия кинофорума, а также показы фильмов традиционно пройдут в кинотеатре "Москва". Основная программа игрового кино будет продемонстрирована в кинотеатрах "Москва" и "Центральный", документального - в малом зале "Пионера" и "Центральном", "Лістападзік" - в "Пионере", "Кино молодых" - в одном из залов кинотеатра "Беларусь". Творческие встречи, внеконкурсные показы состоятся в Доме кино. Отдельные программы XXVII кинофестиваля "Лiстапад" смогут увидеть не только жители столицы, но и регионов.

"За неделю до открытия кинофестиваля, то есть 12 ноября, билеты на показы можно будет приобрести в кассах кинотеатров или онлайн. Цены будут доступными - от Br4 до Br7", - добавил генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Павел Скалабан.-0-

Фото Оксаны Манчук