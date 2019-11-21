Мисникова: наш номер должен раскачать зал и понравиться зрителям детского "Евровидения"

21 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Сегодня состоялась вторая индивидуальная репетиция представительницы Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизаветы Мисниковой, передает корреспондент БЕЛТА.

Мисникова: воспринимаю детское "Евровидение" как большое приключение Юная исполнительница комфортно чувствует себя на главной сцене песенного форума - Arena Gliwice. "На первой репетиции я немного волновалась, но на второй была уже намного увереннее.

Как сообщалось ранее, первая репетиция прошла 19 ноября. Она длилась 40 минут, вторая - 30 минут. Именно столько времени выделено каждому из участников финального шоу на прогон выступления. Сегодня на главную сцену песенного форума должна выйти первая десятка стран в алфавитном порядке.

Лиза Мисникова вышла на сцену четвертой. Напомним, в финальном шоу у нее седьмой номер. Юная певица и ее балет были в костюмах с прическами и макияжем - все как на финальном шоу. "Мне очень нравится сцена. У нас зажигательный номер. Наша задача - раскачать зал. Думаю, все получится и наш номер понравится зрителям детского "Евровидения", - отметила юная исполнительница. К слову, Лиза много двигается на сцене, но это совершенно не мешает ей брать высокие ноты.

Завтра на главной сцене детского "Евровидения-2019" состоится вторая репетиция оставшихся девяти участников финального шоу. Пресс-конференция для официальных представителей всех стран - участниц детского "Евровидения" и генеральный прогон гала-концерта пройдут 23 ноября. Финальное шоу состоится 24 ноября. На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

Прямую трансляцию грандиозного песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин. Откроет выступление конкурсантов представитель Австралии, а завершит участник из Сербии. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".

С 22 ноября, в соответствии с правилами международного конкурса, белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня, можно будет просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов и выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Организацию и подготовку белорусской участницы к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-

Фото Оксаны Манчук

Детское "Евровидение-2019" освещают около 200 журналистов из 19 стран Пресс-центр начал работу сегодня. Он разместился на базе Arena Gliwice. Организаторы обещают, что у журналистов будет возможность пообщаться со многими юными исполнителями, в том числе индивидуально.