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21 сентября 2019, 00:14

Мисникова: участие в детском "Евровидении" было моей давней мечтой

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель национального отбора детского конкурса песни "Евровидение - 2019" Елизавета Мисникова призналась журналистам, что участие в международном конкурсе было ее давней мечтой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Это было моей мечтой. Я участвовала в национальном отборе три раза и не попадала в десятку. Но вот я в десятке и я номер один, - рассказала Елизавета Мисникова. - Я очень рада. Это очень круто. Я действительно выложилась в финале на все 100 %".

14-летняя Елизавета исполнила в финале песню "Пепельный". Она вышла на сцену под первым номером и он стал для нее счастливым. Победителя национального отбора определили по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Елизавета получила 10 баллов от зрителей и столько же от жюри, что позволило ей занять первое место.

Победитель получила специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман",

"Сердце поставлю в студии, чтобы все его видели. Сейчас главное - донести его со сцены в целости и сохранности: это еще никому не удавалось. Но я справлюсь", - отметила юная певица.

Елизавета призналась, что ее главные болельщики - родители и ее команда. Именно они помогли ей победить. "Впереди меня ждут занятия в школе, потому что я в ней давно не была. И, конечно, будем готовиться к выступлению в Польше. Мне выпала честь представить Беларусь на таком масштабном конкурсе.и я не должна подвести. Что касается песни, то возможно к финалу она еще изменится", - добавила она.

На этот раз за путевку на детское "Евровидение-2019" соревновались исключительно девочки. Вместе с Елизаветой в гала-концерте выступили: Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Финальное шоу проходило в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Трансляция гала-концерта велась на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-

Теги
дети Детское Евровидение Евровидение конкурс
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