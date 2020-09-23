Митрополит Вениамин: мы возрождаем наши святыни, чтобы оставить их потомкам

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы возрождаем наши святыни, чтобы оставить их потомкам, заявил журналистам Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин во время пресс-конференции "Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков", передает корреспондент БЕЛТА.

"Воссозданный напрестольный крест, который находился в свое время на Туровской земле, является символом возрождения духовных традиций. То, что сейчас крест восстанавливается и будет воздвигаться накануне праздника Воздвижения Креста Господня - это знаковый момент, который говорит о таинственной связи поколений. Вместе с тем прокладывается и путь к будущему. Мы возрождаем наши святыни, чтобы оставить их потомкам", - отметил владыка.

По его словам, процесс восстановления реликвии начался в 1962 году, когда известный белорусский археолог Петр Лысенко нашел элементы Туровского креста: свинцовые изображения Пресвятой Богородицы и трех святых - святителя Кирилла Туровского, преподобного Авраамия Смоленского и великомученицы Варвары. "Ученый предположил, что изображения имеют отношение утраченной святыне - напрестольному кресту кафедрального собора Турова, который был разрушен землетрясением в первой половине XIII века. В Туровской епархии крест был главной святыней и хранился на престоле кафедрального собора города. В великие праздники, особенно в Страстной четверг и на Воздвижение Животворящего Креста Господня, а также в значимые для города и княжества дни реликвия выносилась на всеобщее поклонение", - рассказал митрополит.

В 2018 году Белорусская православная церковь объявила конкурс эскизных проектов воссоздания креста Туровской епархии XII-XIII веков. Проект художницы Елены Андрющенко одержал победу. Председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусской православной церкви Мария Нецветаева подготовила концепцию реликвии. Митрополит Минский и Заславский Павел в августе 2019 года одобрил проект, и осенью при содействии ОАО "Банк развития Республики Беларусь" началось воссоздание утраченной реликвии. Для Туровской епархии и Национальной академии наук были созданы два идентичных креста по средневековым технологиям.

Председатель правления БРРБ Андрей Жишкевич обратил внимание, что проект воссоздания священного для белорусского народа объекта - Туровского креста - является одним из символических, важнейших событий для истории страны. "Сегодня Беларуси нужны символы объединения, которые должны помочь преодолеть раскол на правых и неправых, найти успокоение, создать диалог и сохранить мирное развитие страны", - подчеркнул он.-0-