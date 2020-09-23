Митрополит Вениамин: мы возрождаем наши святыни, чтобы оставить их потомкам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 23 сентября 2020
Минск Малооблачно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:45 Зимний ЕЮОФ перенесен с февраля на декабрь 2021 года Спорт
13:41 В нормах планировки городов установят требования к велоинфраструктуре Общество
13:33 Организаторы Евразийского форума в Вероне рассчитывают провести его в конце октября в очном формате Экономика
13:32 Электронная библиотека БГУ входит в тройку мировых лидеров среди университетских цифровых хранилищ Технологии
13:29 Семья погибшего в ДТП с Ефремовым создаст фонд помощи жертвам автоаварий В мире
13:29 О белорусской нации, приоритетах и своей главной задаче - Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси Президент
13:25 Правовые инспекторы труда в I полугодии восстановили на работе 10 жителей Гомельской области Регионы
13:24 Митрополит Вениамин: мы возрождаем наши святыни, чтобы оставить их потомкам Культура
13:12 Доллар на торгах 23 сентября подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:10 БЖД назначила новый поезд Гомель-Витебск Регионы
12:57 Минчанам предлагают посадить деревья в своих дворах Регионы
12:52 Молодые водители перевезли более 655 тыс. т зерна Общество
12:46 В Чехии усиливают ограничения из-за COVID-19 В мире
12:43 Беларусь намерена сохранить свою миротворческую миссию - Лукашенко Президент
12:42 Оперную певицу Анну Нетребко выписали из больницы В мире
12:41 Лукашенко: беспрецедентное внешнее давление закалило нас в борьбе за свое, а чужого нам не надо Президент
12:36 В Минске решили повременить с установкой подземных контейнеров для мусора Регионы
12:26 Лукашенко: сегодня за нами Беларусь, и мы сделаем все, чтобы сберечь мир на своей земле Президент
12:20 Белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и Президенту Президент
12:14 К борьбе с лесными пожарами в Орегоне привлекли коз В мире
12:13 ЕЭК отмечает тенденцию к дедолларизации расчетов внутри ЕАЭС Экономика
12:09 В Брагинском районе уничтожили более 2,5 т конопли Происшествия
12:08 В Витебской области завершают уборку рапса Регионы
12:06 Прокуратура Могилевского района возбудила уголовное дело о ДТП, в котором пострадал ребенок Происшествия
12:05 Заседание Евразийского межправсовета пройдет 9 октября Политика
12:03 Страны ЕАЭС находятся в разной степени готовности к введению электронных автопаспортов - Малкина Общество
12:00 В Белыничском районе водитель легковушки съехал в кювет и погиб Происшествия
11:57 В ЕЭК уверены в эффективности совместных действий стран ЕАЭС в случае второй волны коронавируса Общество
11:56 Лукашенко: социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути в любых условиях Президент
11:55 Лукашенко: белорусы как нация уже не дети, мы - народ Президент
Все новости
Все новости
Культура
23 сентября 2020, 13:24

Митрополит Вениамин: мы возрождаем наши святыни, чтобы оставить их потомкам

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Фото из архива
Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Фото из архива

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы возрождаем наши святыни, чтобы оставить их потомкам, заявил журналистам Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин во время пресс-конференции "Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков", передает корреспондент БЕЛТА.

"Воссозданный напрестольный крест, который находился в свое время на Туровской земле, является символом возрождения духовных традиций. То, что сейчас крест восстанавливается и будет воздвигаться накануне праздника Воздвижения Креста Господня - это знаковый момент, который говорит о таинственной связи поколений. Вместе с тем прокладывается и путь к будущему. Мы возрождаем наши святыни, чтобы оставить их потомкам", - отметил владыка.

По его словам, процесс восстановления реликвии начался в 1962 году, когда известный белорусский археолог Петр Лысенко нашел элементы Туровского креста: свинцовые изображения Пресвятой Богородицы и трех святых - святителя Кирилла Туровского, преподобного Авраамия Смоленского и великомученицы Варвары. "Ученый предположил, что изображения имеют отношение утраченной святыне - напрестольному кресту кафедрального собора Турова, который был разрушен землетрясением в первой половине XIII века. В Туровской епархии крест был главной святыней и хранился на престоле кафедрального собора города. В великие праздники, особенно в Страстной четверг и на Воздвижение Животворящего Креста Господня, а также в значимые для города и княжества дни реликвия выносилась на всеобщее поклонение", - рассказал митрополит.

В 2018 году Белорусская православная церковь объявила конкурс эскизных проектов воссоздания креста Туровской епархии XII-XIII веков. Проект художницы Елены Андрющенко одержал победу. Председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусской православной церкви Мария Нецветаева подготовила концепцию реликвии. Митрополит Минский и Заславский Павел в августе 2019 года одобрил проект, и осенью при содействии ОАО "Банк развития Республики Беларусь" началось воссоздание утраченной реликвии. Для Туровской епархии и Национальной академии наук были созданы два идентичных креста по средневековым технологиям.

Председатель правления БРРБ Андрей Жишкевич обратил внимание, что проект воссоздания священного для белорусского народа объекта - Туровского креста - является одним из символических, важнейших событий для истории страны. "Сегодня Беларуси нужны символы объединения, которые должны помочь преодолеть раскол на правых и неправых, найти успокоение, создать диалог и сохранить мирное развитие страны", - подчеркнул он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Митрополит Вениамин
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото из архива Международный фестиваль-конкурс "Театральная весна" пройдет в Могилеве
Фото из архива "Белорусская энциклопедия" представила книгу о наиболее значимых символах страны
Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси открыт после реконструкции в Минске
Фото из архива ДОСЬЕ: К 75-летию Государственного литературного музея Янки Купалы
Фото eurovision.tv Организаторы "Евровидения" разработали 4 сценария его проведения в 2021 году
Фото из архива Прием заявок на участие в музыкальном конкурсе "Ступени творчества" завершится 27 сентября
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии О белорусской нации, приоритетах и своей главной задаче - Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси
Во время учения "Славянское братство - 2020" отрабатывается защита границ Союзного государства
Почти 83% объектов жилфонда Беларуси получили паспорта готовности к отопительному сезону
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 386 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко: сегодня за нами Беларусь, и мы сделаем все, чтобы сберечь мир на своей земле
Лукашенко: я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов
Белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и Президенту
Эксперт: способствовать обрушению экономики своей страны - то же, что выстрелить себе в голову
Исполкомам для оказания госуслуг установлен единый перечень запрашиваемых документов
Беларусь и Турция готовятся провести в Анкаре первое заседание рабочей группы по сельскому хозяйству
Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 25 сентября
Молодые водители перевезли более 655 тыс. т зерна
Минфин выделит Br190 тыс. для хранилищ "Экореса"
Международный фестиваль-конкурс "Театральная весна" пройдет в Могилеве
Массовые акции протеста в Беларуси нацелены парализовать страну - канадский эксперт
Строительство, подготовка к зиме и школьное питание - на особом контроле руководства Минска
ЕЭК намерена сократить перечень ветеринарных мер при ввозе в Беларусь товаров из третьих стран
Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин награжден орденом Почета
Как страны Европы пытаются избежать второго локдауна из-за COVID-19
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.