Молодежные проекты и концерт артистов Украины станут сегодня центральными событиями "Славянского базара"

18 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Молодежные проекты, детский конкурс и концерт артистов Украины сегодня станут центральными мероприятиями "Славянского базара в Витебске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Многим поклонникам форума 18 июля запомнится яркими впечатлениями от концерта "З Україною в серці!". В Летнем амфитеатре выступят народные артисты Украины Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк, Павел Зибров, Таисия Повалий, квартет "Гетьман", группа KAZKA и др. Этот масштабный культурный проект, посвященный Дню Украины на "Славянском базаре в Витебске", форум ждал давно и с радостью приветствует на своей лучшей сценической площадке.

Третий день форума проходит также под знаком молодежи. Центральные мероприятия развернутся на площади Победы. Здесь в течение дня запланирована работа интерактивных площадок, состоится презентация республиканского проекта "Паштоўка.БЕЛ", патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого".

Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина станет местом проведения республиканского проекта "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра", который пройдет с участием министра образования Беларуси Игоря Карпенко и соберет более 120 ребят. Участники дискуссии обсудят вопросы, касающиеся молодежной политики, участия молодежи в решении социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем, реализации молодежных инициатив как средства формирования активной гражданской позиции. Завершающим аккордом Дня молодежи станет ночной парад участников республиканского проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне".

С нетерпением и волнением ждали этот день юные конкурсанты "малой интриги" "Славянского базара". Участники из 17 стран выступят в двух отделениях на площадке перед концертным залом "Витебск". Традиционно в детском конкурсе оценки жюри не озвучиваются, а потому имена лидеров сохраняются в тайне до церемонии награждения победителей. За время своего проведения этот конкурс завоевал искреннюю любовь зрителей и гостей фестиваля, составив серьезную конкуренцию взрослому музыкальному состязанию.-0-

Ангелина Ломако на детском конкурсе "Славянского базара" выступит под номерами 5 и 13 Право выступить первой выпало представительнице Италии Иларии Нгиелиу (сценический псевдоним Yla). Последней выйдет на сцену участница из Хорватии Лорена Влашич.