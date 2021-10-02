2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады отметил День учителя концертной программой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"В преддверии Дня учителя, который традиционно отмечается в первое воскресенье октября, Театр эстрады 1 октября подготовил концертную шоу-программу "Музыка твоего сердца". Этот вечер был наполнен яркими эмоциями, приятными воспоминаниями и искренними пожеланиями успеха в благородном учительском труде, - рассказали в театре. - Поздравил педагогов с праздником звездный состав театра: Александр Сухарев, шоу "Аллюр", группа LasVegas, Ольга Змурщик, Гюнешь, Елена Гришанова, ансамбль "Верасы", группа "PROвокация", Инга, Зинаида Фурор, Александр Саванец, Шир, Василий Мельничек, Дмитрий Никитин. Праздничный концерт прошел в сопровождении самого яркого балета белорусской эстрады - танцевального проекта Fusion".

6 октября любителей эстрады соберет караоке-спектакль "Сваты", где прекрасное настроение зрителям подарят артисты театра Екатерина Шумская, Ольга Булай, Александр Саванец, Дмитрий Никитин, Наталья Пищикевич, Зинаида Фурор, Владимир Николаев, Владимир Воронков, Инга Киселева, заслуженная артистка Беларуси Жанет, Диана Черных, Дмитрий Дубешко, Андрей Дубешко, Екатерина Медведева, ансамбль "Верасы" и танцевальный проект Fusion. В новом сезоне театр также предлагает посетить замечательные программы на любой возраст: эстрадный мюзикл "Бурлеск", детский мюзикл "Ох и Ах и Гаргамель", шоу-программу "Мужчины на десерт".

Поздравить самых близких с замечательным праздником - Днем матери коллектив театра приглашает на большой праздничный концерт "Есть только миг", который состоится на сцене Дворца Республики 14 октября.-0-

Фото театра