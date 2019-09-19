Музей истории белорусского кино подготовил выставку о Донатасе Банионисе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Солярис. Донатас Банионис" пройдет в дни XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" и откроется 31 октября в Музее истории белорусского кино, сообщили БЕЛТА организаторы.

В Музее истории белорусского кино впервые представят документы, которые демонстрируют, как артист Донатас Банионис видел и понимал фильм "Солярис". В экспозицию войдут два варианта сценария, трудовой договор, письма и телеграммы, переписка с режиссером Андреем Тарковским, первые сообщения в печати о начале съемок, фотографии со съемочной площадки, кадры из фильма и информационные материалы Каннского кинофестиваля 1972 года.

"Замысел экранизировать научно-фантастический роман "Солярис" Станислава Лема возник у Андрея Тарковского еще в 1968 году. Однако после выхода киноленты "Андрей Рублев", не соответствовавшей идеологии того времени, режиссер долгое время не мог получить разрешение снимать фильмы, - рассказали организаторы. - Поэтому то, что переведенный в 1961 году на русский язык "Солярис" допустили к экранизации, было неожиданностью для Андрея Тарковского. Фильм должен был стать ответом советской киноиндустрии на "Космическую одиссею 2001 года" Стэнли Кубрика. На съемки выделили миллион рублей - это позволило создать один из величайших кинофильмов".

Сценарий, написанный Андреем Тарковским совместно с Фридрихом Горенштейном, был утвержден после поправок Комитета по кинематографии и Станислава Лема. Роль астронавта Криса Кельвина исполнил литовский актер Донатас Банионис, но из-за яркого акцента его озвучивал другой артист. Жену Криса Хари играла восемнадцатилетняя Наталья Бондарчук, которая в свое время дала Андрею Тарковскому почитать роман "Солярис". В 1972 году фильм был награжден Гран-при жюри Каннского кинофестиваля и Призом международной ассоциации кинокритиков.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Учредители форума - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-