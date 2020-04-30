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30 апреля 2020, 15:32

Музей истории ВОВ готовит выставку "Герои войны на Красной площади"

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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Герои войны на Красной площади" откроется 6 мая в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщил журналистам ученый секретарь учреждения Валерий Надтачаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию парада Победы на Красной площади. Сейчас идет монтаж экспозиции", - сказал Валерий Надтачаев.

Заведующая отделом военно-фронтовой истории Светлана Прибыш добавила, что в экспозиции представят 70 подлинных предметов из фондов музея. "Материалы первого раздела вводят в обстановку окончания войны, Победы, возвращения домой, рассказывают о подготовке и проведении парада. Реликвии знаменитого парада - фотографии, документы, личные вещи его участников - можно увидеть в следующем разделе. В частности, представлено удостоверение к медали "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Героя Советского Союза Александра Кирсанова - командира 76-й гвардейской стрелковой дивизии. Экспонируется и парадная форма - китель, фуражка, пояс генерал-майора Евдокима Могилевчика - командира 69-го стрелкового корпуса, участника освобождения Беларуси и штурма Берлина", - рассказала она.

В экспозиции покажут фотографии, на которых запечатлены участники парада в форме, благодарности и грамоты за участие в параде, пригласительные билеты на прием в Кремль, пропуск на Красную площадь. "У каждого участника парада Победы была своя дорога к Красной площади: долгая и трудная, через огонь и смерть. Детали и подробности, связанные с парадом, становятся известными из личных воспоминаний воинов. О том, как ехали на парад, как готовились, участвовали и что пережили в тот знаменательный момент. Художественно оформленные отрывки из воспоминаний передают те самые неповторимые переживания и эмоции, - подчеркнула завотделом. - Экспозиционные комплексы участников парада, простых солдат, офицеров и генералов, раскрывают их военные биографии. Здесь можно увидеть ложку разведчика Анатолия Головко, которую он нашел в развалинах здания в Берлине, рубашку, бритву, зеркало маршала Георгия Жукова, гимнастерку летчика Героя Советского Союза Константина Марусиченко, подшлемник с шарфом артиллериста Григория Житомирского и другие предметы".

Композиционный центр формируют произведения изобразительного искусства: портреты командующих 1-м Украинским, 1-м Белорусским, 2-м Белорусским фронтами маршалов Ивана Конева, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского. Именно воины этих фронтов провели Берлинскую операцию, итогом которой стало подписание акта о капитуляции Германии. Яркий момент триумфа победителей запечатлен на картине "Триумф победившей Родины", которая является копией картины художника Михаила Хмелько. Ее выполнила группа художников Минской художественно-оформительской мастерской в 1952 году.

"К трибунам подходят бойцы особого батальона и бросают вражеские знамена к подножию мавзолея. С трибун за парадом наблюдают Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Михаил Калинин и другие руководители, у Кремлевской стены стоят знаменитые полководцы Василий Чуйков, Иван Конев, Иван Баграмян, - отметила Светлана Прибыш. - Такой же торжественностью и красочностью отличается еще одно полотно "За великий русский народ", на котором показан прием в Георгиевском зале Кремлевского дворца в честь участников парада. Радость Победы передают картины художников Исаака Давидовича и Евгения Тихановича "Праздник Победы 9 мая 1945 г. в Минске", Сергея Романова "Утро Победы 9 мая 1945 г.". О том, какой ценой была завоевана Победа, дают нам возможность подумать и почтить память всех, кто не дожил до этого дня, картины Исаака Давидовича "Победили", Бориса Непомнящего "Думы солдата", Валентина Савицкого "Воспоминания", Мая Данцига "Реквием".

Работа экспозиции продлится по 6 июля.-0-

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