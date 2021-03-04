Музей истории ВОВ представил экспозицию о судьбах женщин на войне

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Судьба женщины" открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, какой ценой далась победа, как нелегко было выстоять женщинам, трудившимися в тылу и находившимися на передовой. Сегодня мы знаем, как много женщин совершили подвиги. И это все от большой любви к своей стране, родным и близким", - подчеркнул директор музея истории ВОВ Владимир Воропаев.

Великая Отечественная война создала смертельную угрозу всему белорусскому народу. Она стала тяжелейшим испытанием, вызвав огромный подъем энтузиазма и личную заинтересованность большинства граждан в победе над врагом. Это послужило основой массового героизма и несчетного количества подвигов на фронте и в тылу не только мужчин, но и женщин, на чьи плечи легли непомерно тяжелые заботы. Война коренным образом изменила жизнь всех советских женщин: молодые девчата осиротели и повзрослели на глазах, матери потеряли сыновей, сестры - братьев.

Мероприятие посетила бывшая узница концентрационного лагеря Освенцим Александра Борисова, которая рассказала о годах, проведенных в концлагере. "Тысячи моих соотечественников находились в лагерях смерти. Я, девятилетняя девочка, находилась в самом крупном по масштабам уничтожения и самом жестоком по содержанию лагере Аушвиц-Биркенау. 27 января 1945 года 300 слабых, больных детей и чуть более 8 тыс. заключенных Освенцима освободили воины Красной Армии. Меня держал на руках молодой солдат с перебинтованной головой, а я ему то ли напевала, то ли проговаривала слова песни", - поделилась воспоминаниями Александра Борисова.

"Отдельной историей стала послевоенная жизнь. Работать на земле очень трудно. Я помню, как мама трудилась в поле, запрягала корову, потому что лошадей не было. Это все легло на женские плечи. В городах по всей стране восстанавливали производство, и это были в основном женщины", - отметила Александра Борисова.

На линии фронта женщины сражались в качестве медиков, летчиц, снайперов, связисток, разведчиц, шоферов, топографов, репортеров, танкистов, артиллеристов, служили в пехоте. Они активно участвовали в антифашистском подполье и в партизанском движении. Женщины смогли заменить ушедших на фронт мужчин на фабриках и заводах, на совхозных и колхозных полях, работали в научных учреждениях и учебных заведениях, принимали участие в работе фронтовых театров и бригад. Женщины вписали в летопись войны немало славных страниц. Их путь в Великой Отечественной войне - тернистый и страшный, но это путь неимоверных подвигов и силы духа.

"Экспозиция разделена на несколько тематических блоков: начало войны, время эвакуации, оккупации, партизанское движение, женщины на фронте", - рассказала куратор выставки, заместитель директора музея истории ВОВ по научной работе Анна Галинская.

Посетителям предлагается увидеть начало Великой Отечественной войны. Именно медперсонал и жены командиров стали первыми свидетелями и участниками ВОВ. На одном из фотоснимков, к примеру, можно увидеть, сколько женщин-добровольцев пришли в пункты мобилизации.

Анна Галинская также обратила внимание на то, что в партизанском движении было 16% женщин и только шесть представительниц стали комиссарами партизанских отрядов. "Одной из них была Александра Захарова, возглавлявшая 255-й партизанский полк Гомельской области. Представьте, сколько надо было сил, воли и решимости, чтобы заслужить уважение бойцов-мужчин. На выставке посетители смогут увидеть ее личные вещи - записную книжку, дневник, где она бережно хранила любимые строчки из произведений, платье с желтой нашивкой, которое говорит о ранении средней степени тяжести", - добавила куратор выставки.

В экспозиции представлены жуткие и трогательные, грустные, подчас счастливые истории женщин. Личные вещи, фотографии и документы хранят память о днях и повествуют о событиях, происходивших более 75 лет назад. На выставке можно увидеть носовые платки, с любовью вышитые для партизан, платья военного образца, предметы быта, личное оружие. Вызовут у посетителей интерес и письма, написанные с теплотой и нежностью воинами Красной Армии своим матерям с фронта. Художественные произведения и рисунки воссоздают образы женщин военной эпохи, чьи судьбы не измерить привычной мерой, и жить им вечно - в памяти народной, в монументах, в первых шагах детей по той земле, которую они отстояли.

Выставка будет работать до 12 апреля.-0-