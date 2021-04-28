Музейная экспозиция в Гольшанском замке откроется 6 мая

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Музейная экспозиция в Северной башне Гольшанского замка откроется 6 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Гольшанский замок, возведенный на рубеже XVI-XVII веков, современники считали одним из самых красивых на территории Великого княжества Литовского. Замок был резиденцией рода Сапегов, но часто менял хозяев. Время и военные конфликты не пощадили его. В начале 2010-х годов начались работы по консервации замка, а в 2017 - по его реставрации. На эти цели было направлено более Br3 млн. Была восстановлена Северная башня замка, сохранены другие его фрагменты, обустроены лестницы и смотровая площадка.

Вскоре замок начнет принимать туристов. С 6 мая в Северной башне начинает работу музейная экспозиция. Музеефицированы четыре помещения башни: у каждого из ярусов - своя концепция.

"Например, подвальный этаж посвящен мистике и легендам Ошмянского края. Все секреты раскрывать не будем, но в интерактивной экспозиции будут отсылки и к роману Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский". Мистический туризм в последнее время становится все более популярным", - рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского райисполкома.

Экспозиция еще на одном этаже башни продемонстрирует находки, найденные во время археологических исследований замка и окрестностей в разные времена. Перенестись во времени помогут восстановленные бытовое помещение и парадный зал с камином. На самом верхнем этаже разместится смотровая площадка. Здесь же будут представлены макет замка, панно на тему того, как выглядел замок в разные годы, портреты его владельцев.

Доступным для туристов будет и внутренний замковый дворик. Для удобства гостей территорию вокруг замка благоустроили, открыт и визит-центр, в котором разместились касса, сувенирный магазинчик, административные и санитарные помещения.-0-