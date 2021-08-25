Музыка в живописи: репродукции картин художников разных эпох представили в НББ

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая книжно-иллюстративная выставка "Сугучча гукаў і фарбаў" открылась в зале документов по искусству Национальной библиотеки Беларуси. Такая информация размещена на официальном сайте НББ, сообщает БЕЛТА.На выставке представлены книги, иллюстрированные энциклопедии, альбомы, репродукции и открытки, в которых музыкальные образы связаны с темами любви, жизни, вдохновения, утешения, красоты и гармонии. "С давних времен музыка связана с изобразительным искусством, а Леонардо да Винчи называл ее "сестрой живописи". По отношению к творчеству многих художников нередко применяют музыкальные метафоры, которыми описывают певучесть картины, звонкость и приглушенность красок, мелодичность линий, лиричность общего эмоционального звучания. Краски и линии создают определенный ритм и неповторимую гармонию", - рассказали организаторы.Художники разных исторических эпох часто обращались к теме музыки в своих произведениях. Есть множество картин, где запечатлены музыканты и музыкальные инструменты, которые не только создают представление о культурной жизни своего времени, но и несут образно-символический, лирический или философский смысл.На выставке экспонируются альбомы по истории искусства Древнего мира, Средневековья и репродукции работ великих мастеров Ренессанса. "В эпоху барокко большую популярность приобретают сюжеты, связанные с изображением музицирования в лирических и бытовых сценах. Репродукции работ Микеланджело Караваджо, Геррита ван Хонтхорста, Франса Хальса - развернутая панорама психологии человека Нового времени, человека играющего и наслаждающегося. Лютня, скрипка, барочная гитара, виола да гамба получили широкое распространение на картинах той эпохи", - добавили в учреждении культуры."В руках героев картин французского живописца Антуана Ватто чаще всего можно увидеть гитару. В живописи XIX века нередко встречаются сюжеты домашнего музицирования. Особым теплом жизнерадостной палитры проникнуты семейные сцены с игрой на фортепиано или гитаре в произведениях французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара", - добавили в НББ.Часть экспозиции посвящена искусству ХХ века. Пабло Пикассо, Анри Матисс, Сальвадор Дали изображают музыкальные инструменты в неповторимо индивидуальной манере. По словам организаторов, отдельного внимания заслуживают работы Марка Шагала. Тема музыки сопутствовала художнику на протяжении всей жизни. На его полотнах часто возникают причудливые образы музыкантов и струнных инструментов. Художник Лев Бакст отмечал, что даже цвета у Марка Шагала "поют".Выставка продлится до 26 сентября.-0-