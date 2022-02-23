Музыкальная программа Белгосфилармонии "Снег идет" прозвучит в галерее Савицкого 25 февраля

23 февраля, Минск /Александра Сивакова - БЕЛТА/. Музыкальную программу "Снег идет" представят 25 февраля в Художественной галерее Михаила Савицкого. Мероприятие состоится во время выставки живописи "Михаил Савицкий. Наследие", посвященной 100-летию со дня рождения народного художника Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
"В программе музыка и поэзия дополняют друг друга и находятся в удивительном взаимодействии. Поэтические строки естественно перерастают в прекрасную музыку, дарящую ощущение настоящей гармонии", - рассказали в галерее.
В исполнении пианистки и художественного руководителя "Музыкальной гостиной" Татьяны Старченко прозвучат стихи русских поэтов Бориса Пастернака, Давида Самойлова и Иосифа Бродского. Гости вечера смогут насладиться произведениями Иоганна Баха, Фридерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига, Яна Сибелиуса и Франца Шуберта. Их дополнит чарующее звучание флейты солиста Белгосфиламорнии Евгения Виданова.
"Умение легко переходить от исполнения музыки к чтению стихов само по себе большая редкость. Владение этим искусством дает Татьяне Старченко возможность создать на концерте особенную атмосферу, возвышенную и вдохновенную", - добавили организаторы.
Начало музыкальной программы в 19.00.-0-