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Музыкально-туристический сезон стартует в Минске 4 мая

Культура 23.04.2019 | 11:13
Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний музыкально-туристический сезон стартует в Минске 4 мая. Афиша мероприятий, которые пройдут по выходным и некоторым будним дням в центре столицы, размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Первые культурные мероприятия этого сезона запланированы на вечернее время рабочей субботы 4 мая. На площади Свободы с 20.30 до 22.00 для минчан выступят MIKITA / Made-Up и Wordsmith (США).

После празднования Дня Победы 9 мая по отдельной программе, разработанной организаторами, очередную рабочую субботу 11 мая можно будет также нескучно завершить благодаря музыкальной программе "Танцевальный Open Air" на площади Свободы.

А уже с 18 мая каждую субботу с обеда до позднего вечера минчане смогут активно и культурно проводить свой досуг на территории Верхнего города и других арт-площадках в центре столицы. В программе заявлены исторические театральные интерактивные представления, фестиваль уличной музыки "Место под солнцем", музыкальный проект "Пешеходка", республиканский фестиваль-ярмарка "Вясновы букет", тематическая программа "Звуки улиц", танцевальные постановки и мастер-классы, кинопоказы, оркестровые сиесты и джазовые вечера. Особое место в афише выходного дня занимают концерты "Джазовые субботы" и "Классика у ратуши", которые традиционно собирают большое количество поклонников живой музыки.

1 июня состоится открытие театрального проекта "No stage / Без сцены", мероприятия которого станут традиционными для музыкально-туристического сезона. Для минчан и гостей столицы на улицах Революционная и Комсомольская будут выступать артисты оригинального жанра, уличные, пластические, профессиональные театры и другие творческие объединения театральной направленности.

В период проведения II Европейских игр в Минске каждый будний день с 24 по 28 июня для жителей столицы, спортивных делегаций, болельщиков, туристов творческие коллективы, уличные музыканты, молодежные музыкальные группы подготовят на площади Свободы обширные концертные программы.

Для юных минчан и их родителей по традиции каждую субботу проект "Пешеходка KIDS" предложит разноплановую программу: family-шоу, выступления музыкальных групп, театров, студий детского творчества.

В этом сезоне также будут проводиться праздники и фестивали национальных культур на территории Верхнего города. Первое подобное мероприятие пройдет 1 июня: знакомить будут с колоритными особенностями, кухней и традициями шведского народа. Также запланированы праздники польской, русской, итальянской, корейской, эстонской, украинской и других культур народов мира. Финальным мероприятием летнего музыкально-туристического сезона 28 сентября станет праздник китайской культуры. -0-

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