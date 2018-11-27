Музыкальный фестиваль Соллертинского в Витебске удивит разнообразием

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени И.И.Соллертинского, который пройдет с 3 по 12 декабря в Витебске, удивит зрителей разнообразием программы. На форуме прозвучит не только классика и произведения, напоминающие по звучанию популярную музыку, но и покажут театрально-музыкальное представление, сообщили журналистам в областной филармонии, передает корреспондент БЕЛТА.

В первый день фестиваля, 3 декабря, состоится открытие выставки студентов факультета дизайна Витебского государственного технологического университета. Они представят свое видение классической музыки. Молодые люди попытаются передать ощущения от нее на плакатах. Во время выставки перформанс покажет театр-студия современной хореографии под руководством Дианы Юрченко.

После выставки откроет творческий форум сольный концерт заслуженного артиста России, одного из самых востребованных пианистов мира, обладателя звания Steinway Artist Бориса Березовского. У артиста плотный концертный график, но благодаря помощи сына Ивана Соллертинского Дмитрия витебская публика сможет послушать именитого музыканта. Вечер камерной музыки подарит 5 декабря лауреат международных конкурсов Гайк Казазян. Его отточенная техника, глубокий звук и тонкая музыкальность делают молодого человека одним из самых перспективных скрипачей своего поколения.

Смелым шагом к новым жанрам для фестиваля станет спектакль-концерт на стихи русского писателя и поэта Николая Олейникова "Из жизни насекомых", который пройдет 8 декабря. Захватывающий и пронзительный спектакль, состоящий из 14 историй, предлагает совершенно иной для белорусского зрителя визуальный опыт, погружая в музыкально-поэтическое мультимедийное пространство. В постановке примет участие актриса и певица Светлана Бень. Такого на фестивале в Витебске еще не было, заверили организаторы.

Стоявший у истоков фестиваля ансамбль солистов "Классик-Авангард" 9 декабря представит публике уникальную программу, составленную из произведений популярной музыки середины XX века. "Торжественное закрытие фестиваля пройдет под звуки Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. В программе первого отделения - сочинение молодого белорусского композитора Константина Яськова "Кросны Макоши" для народного голоса, струнных, ударных и фортепиано. Во втором прозвучит музыка XIX-XX веков с участием французского скрипача Франсуа Пино-Бенуа", - добавили организаторы.

Кроме того, во время музыкального фестиваля традиционно пройдут ХХ Научные чтения Международного музыкального фестиваля имени И.И.Соллертинского. Этот проект стал неотъемлемой частью форума.-0-